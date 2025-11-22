MIT小巨人1》老工廠慶生堂4次轉型 打造本土彩妝領導品牌
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕創立於1954年的本土彩妝供應商慶生堂化粧品公司，1997年第三代王祈晴接棒後，帶領公司進行4次轉型，延續自有品牌，同時改以生產高品質與特色性的產品為主，成功與其他同業做出區隔，在國內唇妝與底妝市占率突破5成，穩居業界領先地位。
唇妝與底妝 國內市占破5成
慶生堂創始人王吾生早期推出華爾姿、POLABIS等品牌，之後生產祛斑霜、洗面乳等產品；第二代王耀輝引領台灣小口紅風潮；王耀輝驟逝，第三代王祈晴接手後，面臨公司龐大利息支出與客戶倒債等危機，重新思考公司定位與營運方式。
王祈晴說，1997年第一次轉型將自有品牌轉為代工生產、自主研發；2002年第二次轉型，創新高附加價值產品，隔年推出水潤不沾杯唇蜜；2017年第三次轉型，製造廠品牌化，2019年轉虧為盈，營業額創新高；2020年新冠疫情進入第四次數位轉型階段。
砍掉3成產品線 危機變轉機
王祈晴曾大刀闊斧砍掉3成產品線，只保留唇妝與底妝，隔年公司業績一口氣掉5成，財務主管提醒「這樣下去會很危險」，他堅定信心說：「現在不改，以後更難改。」經過轉變，公司業績呈雙位數成長，且產品與形象聚焦，並有效控管庫存。
疫情爆發後，彩妝市場受衝擊，營業額萎縮高達8成，但慶生堂在危機中找到轉機，經大甲媽祖聖筊指定慶生堂製造媽祖文創口紅，並命名「天后點紅」。原本因估價錯誤，抱著虧本決心，結果該產品一炮而紅，讓公司獲得與工研院合作機會，攜手開發許多台灣特有原料彩妝，建立品牌獨特性。
王祈晴強調，生產高品質與特色性的產品讓公司從谷底翻身，未來將朝向「天然、有效與客製化」這三面向努力，讓公司永續發展。
MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際
「慶生堂化粧品公司在嘉義起家，扎根嘉義，更將地方風土轉化為彩妝產品靈魂。」慶生堂總經理王祈晴說，這幾年公司與在地小農合作，採用蘭花、夜來香精油、香蕉花、蜜香紅茶、阿里山高山茶、阿里山小油菊、紅骨仙草等農產品作為化妝品原料，打造自然無毒在地化且潔淨的品牌路線，要讓「嘉義香」打入國際市場。自由時報 ・ 2 小時前
MIT小巨人2》代工轉品牌 慶生堂迎戰第二戰場
慶生堂化粧品公司過去有超過7成營收來自代工生產，長期是國內彩妝品牌的「隱形推手」，但當市場競爭日益激烈，品牌價值成為決勝關鍵。慶生堂總經理王祈晴說，公司決定踏出「代工廠」舒適圈，打造自有品牌，這是一場關於「身分轉換」的挑戰，也是第二戰場。踏出代工舒適圈 挑戰身分轉換自由時報 ・ 2 小時前
