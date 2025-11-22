MIT小巨人2》代工轉品牌 慶生堂迎戰第二戰場
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕慶生堂化粧品公司過去有超過7成營收來自代工生產，長期是國內彩妝品牌的「隱形推手」，但當市場競爭日益激烈，品牌價值成為決勝關鍵。慶生堂總經理王祈晴說，公司決定踏出「代工廠」舒適圈，打造自有品牌，這是一場關於「身分轉換」的挑戰，也是第二戰場。
踏出代工舒適圈 挑戰身分轉換
慶生堂總經理王祈晴表示，公司為了生存轉作代工，經歷三次轉型，還是有品牌夢，創立品牌包括資金、通路、品牌定位都遇到不同程度的難題。因為代工與品牌併行，必須考慮到客戶感受，因而儘量避免相同的通路。
他認為，代工與創立品牌的思維邏輯不同，會有不懂廣告語言、不懂品牌定位與行銷策略的盲點，由於資金有限，在設備投資與廣告投資上，往往偏重代工方面。
慶生堂打造自有品牌是由子公司聚康生技主導，代工仍由慶生堂為主，聚康生技人力配置不多，但會有結合外部資源協助，例如設計美編、廣告行銷部分委外，聚康的有限人力以產品開發跟資源整合為主，隨著新產品不斷問世，將逐步擴編人力。
在行銷策略上，王祈晴近期發現自拍短影音效果最好，渲染力很強，點閱率累積已破千萬人次，讓自己成為最佳代言人，銷售管道轉型成以網路為主，銷售狀況漸入佳境。
王祈晴說，公司開發台灣第一個潔淨標章唇膏，未來將逐步將品牌全品項升級為潔淨標章品牌，以天然永續美妝保養為定位，也會更注重橘世代與銀髮族需求。
相關新聞請見
MIT小巨人1》老工廠慶生堂4次轉型 打造本土彩妝領導品牌
MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際
更多自由時報報導
尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡
羅唯仁疑帶走台積2奈米資料投靠英特爾 新工作曝光了
FT：台美關稅協議將拍板 台灣承諾投資4000億美元含台積電
黃金撐不住又跌了！瑞銀公布最新目標價
其他人也在看
MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際
「慶生堂化粧品公司在嘉義起家，扎根嘉義，更將地方風土轉化為彩妝產品靈魂。」慶生堂總經理王祈晴說，這幾年公司與在地小農合作，採用蘭花、夜來香精油、香蕉花、蜜香紅茶、阿里山高山茶、阿里山小油菊、紅骨仙草等農產品作為化妝品原料，打造自然無毒在地化且潔淨的品牌路線，要讓「嘉義香」打入國際市場。自由時報 ・ 2 小時前
國內首次「化粧品驗出致癌蘇丹紅」
[NOWnews今日新聞]食藥署今（21）日公布，今年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡CampoResearch(CampoCosmetics)Pte.Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
垃圾山主謀是「特優里長」 賴苡任曝證據：民進黨認證
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21）晚發聲明，火速開除李有財黨籍。對此，國民黨前副發言人賴苡任也發聲了。中時新聞網 ・ 1 小時前
【能源困境2-2】核電重啟有說法、不見做法 「返核」2年時間表充滿變數
再生能源推動不易，綠電占比20%恐不易達標，在算力及國力、電力即算力的邏輯推演下，各界再次將穩定供電的希望回到核電。經濟部長龔明鑫11月20日鬆口，既然《核子反應器設施管制法》已修法，依照核電三原則。若核二、核三安全無虞，最快12月初就會簽核同意讓核二、核三進入重啟程序。太報 ・ 2 小時前
《經濟》外媒：台將對美投資4000億美元
【時報-台北電】英國《金融時報》21日引述官員指出，台灣與美國的貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元，當中可能計入台積電對美國承諾的1650億美元投資，且台灣也將支持美國打造科學園區。與此同時，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文接受該報專訪，談到關稅時強調，美國不會以關稅「懲罰」台灣晶片業。 台美貿易協議 預料近期公布 美國總統川普目前對台灣輸美商品課徵20％對等關稅，雖低於川普所謂「解放日」的32％稅率，但仍比日、韓高出5個百分點。台灣晶片業不受對等關稅影響，但232條款國安調查可能會對半導體，以及其生產所需的工具、零組件和各類消費電子產品另再加徵關稅。 兩位了解台美關稅協議草案內容的知情人士告訴《金融時報》，台灣支持在美國打造科學園區，為台美近期預料將公布的協議一環。 另據一位美國官員描述，目前的台美協議草案，包含「介於日本與韓國之間」的台灣對美投資承諾，暗示台灣將承諾投資美國4000億美元，但與日、韓的差別在於，台灣的投資承諾並非模糊的空談，「而是已經計畫、甚至是正在進行的投資」。在與美國達成的貿易協議中，韓國將在美國投資3500億美元，日本將投資5500億美時報資訊 ・ 1 小時前
金馬專訪／從被遺棄少年到入圍導演 曹仕翰用《南方時光》梳理時代創傷 終結「恐懼驅動」教育
金馬入圍電影《南方時光》，導演導演曹仕翰日前接受採訪，攜手片中表現亮眼的新生代演員陳玄力，分享了電影製作過程的艱難、與演員的特殊默契，以及作品背後對台灣教育和時代變遷的深刻反思。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《金融》炒幣血洗！「麻吉大哥」爆倉71次「封王」 幣圈專家曝下場
【時報-台北電】藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到自10 月以來頻頻爆倉。隨著加密貨幣價格連番下挫，他的以太幣（ETH）多單也遭到強制平倉，光是11 月在去中心化交易所 Hyperliquid 上，黃立成單月爆倉高達71次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議焦點。 單月狂輸71次 幣圈「爆倉王」誕生 據鏈上 Lookonchain統計數據分析，11 月以來遭清算次數最多的交易者榜單中，黃立成的 71 次遙遙領先，其次為「合約戰神」James Wynn 的 26 次、幣圈網紅 Andrew Tate 的 19 次，也讓黃立成成為為本月最具代表性的爆倉人物。自 10 月11日加密貨幣行情暴跌後，黃立成的帳戶已遭清算達145次。 Hyperliquid交易紀錄顯示，黃立成在近30日就大虧650萬美元（約新台幣2億元），盈虧率-91%，交易量更高達2.88億美元（約新台幣 90 億元）。 值得一提的是，他在9月帳面一度仍握有4566 萬美元獲利，短短數月卻因行情急轉直下，獲利全數回吐，財富大反轉讓投資人看得怵目驚心。 分析師揭「死亡螺旋」永不止步高槓桿陷阱 黃立成「屢敗屢戰」的高槓桿時報資訊 ・ 1 小時前
MIT小巨人1》老工廠慶生堂4次轉型 打造本土彩妝領導品牌
創立於1954年的本土彩妝供應商慶生堂化粧品公司，1997年第三代王祈晴接棒後，帶領公司進行4次轉型，延續自有品牌，同時改以生產高品質與特色性的產品為主，成功與其他同業做出區隔，在國內唇妝與底妝市占率突破5成，穩居業界領先地位。唇妝與底妝 國內市占破5成自由時報 ・ 2 小時前
台對美投資4000億美元含台積電？ 行政院經貿辦回應了
《金融時報》昨報導指出，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿辦表示，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。自由時報 ・ 2 小時前
化粧品檢出蘇丹紅！中鏢產品名單一次看
[NOWnews今日新聞]食藥署21日晚間發布新聞稿表示，有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素。而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，如歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等。對於目前調查...今日新聞NOWNEWS ・ 25 分鐘前
金秀賢爆「交往未成年」不認愛又翻供惹怒品牌 索賠暴漲6倍求償28.6億
金秀賢風波還沒完！3月起爆出私生活爭議的他，陸續遭代言品牌切割索賠，其中他與一間化妝品牌的官司今（21日）開庭審理，品牌一口氣將索賠金額從5億韓元（約新台幣1171萬元）追加到28.6億韓元（約新台幣6698萬元），一次提高近6倍，怒控金秀賢「違反代言人形象管理義務」！鏡報 ・ 21 小時前
R＆D100 2025出爐 台灣研發成果豐碩
經濟部21日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項、資策會獲獎一項，AI、生醫、資通訊等領域研發成果豐碩。工商時報 ・ 6 小時前
鴻海攜OpenAI 合攻AI基建
HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。工商時報 ・ 6 小時前
創泓科技 攻無人機反制新藍海
創泓科技（7714）21日召開法說會，看好未來無人機反制需求大增，已代理以色列Sentrycs的無人機反制系統。董事長黃健寧表示，未來將參與相關的專案和標案，並看好關鍵基礎設施及重要科技大廠，以及大樓管理等對無人機反制系統需求的商機。工商時報 ・ 6 小時前
熱門股－森崴能源 特定買盤拉抬
森崴能源（6806）近期因風電踩雷，股價重挫，21日在特定買盤拉抬之下，股價止跌回穩，終場上漲3.65％作收，收盤價39.8元，成交量約3,868張。工商時報 ・ 6 小時前
浩鼎小金雞鼎晉生技 11／24登興櫃
浩鼎小金雞鼎晉生技（7876）將於11月24日登錄興櫃，參考價50元。旗下主力產品OBI-858正啟動台灣第三期臨床試驗，預計明年向美國FDA申請第二期IND，是國內少數同時推進台、美雙市場肉毒桿菌素臨床的生技公司。工商時報 ・ 6 小時前
雙引擎助陣 華通高階PCB高成長
低軌衛星建置升溫，搭配AI伺服器朝高層、多層板推進所帶來的互連複雜度提升，使華通（2313）布局的高階PCB市場進入新一輪擴張期。公司在兩大美系衛星客戶的天上板供應維持穩定市占，並同步擴充多層板產能承接AI主板與伺服器專案，2026年衛星與伺服器兩大應用可望成為推動營運結構升級的主要成長來源。工商時報 ・ 6 小時前
蘋果在中國逆轉勝 台鏈Q4吃香
蘋果iPhone 17系列一雪前恥，在中國大陸市場拿下佳績，在追單效應下，未來將持續貢獻台廠供應鏈第四季營收，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等主要蘋概股，都會是受惠對象。工商時報 ・ 6 小時前
AI供應鏈與填息實績加持 它超猛填息力吸買盤！
台股相關供應鏈除了護國神山台積電之外，其他如國泰永續高股息(00878)的成分股廣達、緯創、光寶科、華碩等企業，受惠於AI伺服器與半導體需求成長，仍有表現機會，深具強勁動能。市場短期過熱因而高檔拉回，市場對台股仍有信心，且AI多頭趨勢不變，投資人可以定期定額方式參與行情，也可逢低伺機加碼。國泰永續高股息憑藉均衡的產業配置，自公告第四季預估配息後，再度成為市場焦點，投資價值可望進一步提升。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 1 天前