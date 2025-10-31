OpenAI Sora應用程式正式登陸台灣 你必須知道的10件事
記者李鴻典／台北報導
OpenAI 今（30）日正式在台灣推出 Sora 應用程式，讓台灣成為亞洲最早能體驗 OpenAI 新一代 AI 影音創作技術的市場之一。台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI 非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。
OpenAI Sora 應用程式現已於 iOS 平台向台灣所有用戶開放，免費下載、無需邀請碼。OpenAI目前設定了相對寬鬆的使用限制，讓大家能自由探索 Sora 的各項功能，但這些政策未來可能會依情況進行調整。
為創意而生
Sora 應用程式由 OpenAI 先進的影片生成模型 Sora 2 提供技術支援，讓使用者能夠：
●生成引人入勝、栩栩如生的影片
●Remix 其他創作者的作品並重新詮釋
●在可自訂的 Sora 動態（Sora feed）中探索最新影片
●透過 Cameos 功能進入任何場景——只需在 App 內錄製一次短影音與聲音，即可用以驗證身分並捕捉您的外貌與聲音
Sora 應用程式支援繁體中文，讓用戶能創作出更貼近在地文化、幽默與美學風格的作品。
Cameos 是早期使用者最喜愛的功能之一，讓 Sora 不僅是一款創意工具，也成為一種有趣且新穎的方式與朋友互動、連結。
Cameos（角色客串功能）於萬聖節前正式推出
OpenAI表示，隨著 Sora 應用程式在台灣推出，也在 Sora 應用程式中推出 Cameos 功能。現在，用戶可以在日常生活中打造想像的客串角色，如，寵物、塗鴉、物品，或是在 Sora 應用程式打造的原創角色。這些角色可以透過標記儲存在用戶裝置，讓用戶在未來的影片生成中重複使用，也可以分享給其他使用者使用。
建立角色非常簡單：
上傳一段代表角色的影片（例如你的寵物），包括從 Sora 應用程式下載的影片
建立完成後，每個角色都有自己的權限設定，與你的個人肖像權分開：你可以選擇只限自己使用、分享給互相關注者，或開放給所有 Sora 應用程式使用者，為用戶的角色命名，想要使用時只需在影片中標記角色名稱即可。
為迎接萬聖節的到來，也特別推出了「萬聖節角色入門包」，包括五個經典角色供大家體驗：吸血鬼 (@dracula)、科學怪人 (@frankenstein)、幽靈 (@ghost)、女巫 (@witch) 以及南瓜燈(@jack)。
關於 Sora 應用程式你必須知道的 10 件事
1.Sora 是什麼？
Sora 是 OpenAI 全新的 AI 模型，能透過簡單的文字描述生成逼真、高品質的影片。只要描述你想看到的場景、角色、動作，Sora 就能將它們呈現在螢幕上。
目前提供：
Sora 2——旗艦級影片與音訊生成模型
Sora App——基於 Sora 2 的全新 iOS 社群應用程式
2.如何開始使用？
在 App Store上下載 Sora 並使用 OpenAI 帳號登入。如果你沒有 ChatGPT 帳號，也可以註冊新帳號。註冊後，系統會要求提供生日以設定年齡保護。接著，你可以建立用戶名稱、上傳頭像（選填）並追蹤好友。你也可以上傳圖片作為靈感、選擇影片風格（如電影風、動畫風或各種社群形式），並快速微調生成結果。
3.什麼是 Cameo？
Cameos 讓使用者或經授權的朋友在影片中登場。啟用 cameo 需要自行同意並操作，系統並會進行短暫的影音驗證，以確保 Sora 正確呈現使用者的樣子並避免被濫用。使用者可以決定誰能使用你的 cameo，也能隨時撤回權限並刪除包含其 cameo 的影片（包括在其他使用者的草稿中）。
4.我之後可以刪除 cameo 嗎？
當然可以。使用者可以隨時刪除或變更 cameo，包括完全從影片中移除其肖像。
5.什麼是 Remix？
使用者可以透過 remix 延伸他人分享的影片。每部 remix 影片都會明確標示，並可左右滑動查看創意發展脈絡。
6.Sora 支援我的語言嗎？
是的。Sora 支援繁體中文、越南文、泰文與多種語言。請自然地輸入文字——Sora 能理解日常的描述方式。
7.我創作的影片歸誰所有？
影片屬於創作者。創作者可以下載、分享、編輯與發布，只要遵守使用政策。
8.如果影片不完美怎麼辦？
可以重新生成影片、調整場景，或提出請求如「讓動作更順暢」、「增加陽光」、「縮短影片」。Sora 會隨著每次調整學習以更接近使用者的意思。
9.Sora 如何保護使用者？
Sora 內建安全防護措施，包含：檢查上傳內容的真實性與授權。提供控制工具讓使用者移除個人肖像。
10.Sora 要付費嗎？
目前 Sora App 可免費使用，並提供相對寬鬆的使用限制以利使用者自由探索，但未來可能因運算資源進行調整。
▼影片來自YouTube，若遭移除請見諒
