全台「斷聯行動」啟動！ 網友列5大罪狀呼籲「抵制全聯」

連鎖賣場「全聯」最近遭到許多網友抵制，甚至有人在網路上發起「斷聯行動」，羅列了全聯5大罪狀，包含壟斷市場、全支付盜用、違反《勞工基本法》苛刻員工等等，引發網友熱烈討論，也有內部員工直接上網爆料。

近來網路發起一陣抵制全聯的呼聲，網友們對全聯不滿之處有以下5點：

壟斷市場做無本生意：有網友表示，自從全聯併購大潤發之後，原本便宜的優質品牌全部下架，明顯壟斷意圖，價格也越來越貴，懷疑有幫助中國窮台的成分，中資疑慮。也有網友直言，全聯貨架上的商品都是「寄賣」，就是全聯商品賣出去才會給廠商貨款，所以在架上的商品都是廠商的成本，全聯幾乎可以說是做無本生意，東西快到期叫廠商收回去，進貨販賣給廠商錢理所當然，但全聯卻是用銷貨付款的方式跟廠商做生意。「錢，他們在賺，苦的是廠商！」有廠商就直接發文指控全聯會對廠商罰款，曾經1個月被罰過30幾萬。

全支付盜用：全支付一直被盜刷，洩漏個資，被發到暗網販售等等一系列的問題。

標註不實：有網友表示，全聯東西常常「騙人買」，標價說兩件商品比較便宜，實際上買大量並沒有比較划算。還有明明是中國產的高麗菜，卻標註產地是台灣等等。還有買商品，到櫃台結帳價格卻比貨架的價格高。

違反《勞工基本法》苛刻員工：補貨、進貨、結帳櫃台常常只有一個人應付，最常聽到「請支援收銀」的廣播。百萬YouTuBer志祺七七說：「全聯是違反勞基法常客，在違反《勞基法》企業排名第八」、「全聯在出勤紀錄登記不實排名位居榜首」。還有員工爆料，加班盤點到凌晨3、4點卻沒有拿到加班費。

賣芬普尼蛋：有網友說在全聯買到芬普尼毒雞蛋，但全聯卻消極不處理。

還有員工爆料說，全聯員工要自己下單「熊貓小時達」，因為業績不夠要自己點餐，員工迫於無奈為了生活只好匿名點餐，然後外送員到達店家可以直接取餐就地完成。也有網友認為全聯「慢慢在控制台灣物價」，讓大家漸漸習慣高物價，還以為是正常的。

Threads帳號「PX熊熊PX ℗ 全台最棒的全聯幸福企業員工」更是直接，說看到全聯小編每天講幹話，用喜感來營造企業形象，再想到每天生意那麼好、人力嚴重不足、看到薪水實領不到3萬，肚子就會有一團無名火。他呼籲大家：「斷聯行動」啟動，消費者不需要吵，只需要選擇，「今天開始跟全聯斷聯，換一間店消費」。



