列管蛋仍流出！彰化動防處：移請檢調偵辦

▲管控期間畜牧場仍違規販售4萬顆雞蛋至台中市「龍忠蛋行」。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場生產的雞蛋11月4日被驗出芬普尼後， 隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行。彰化縣政府表示，這批雞蛋是11月6日畜牧場生產的蛋，仍屬移動管制期間，卻仍有雞蛋非法流出 ，要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。

食藥署在昨日21時05分接獲臺中食安處通報，該處於11月10日到轄內「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場之雞蛋檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。

食藥署表示，經查該雞蛋竟是在11月9日由案例場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

台中食安處在10日稽查當下已要求龍忠蛋行立即下架、回收並停止販售來源自該場的所有雞蛋，目前未售出的數量已全數退回。另經查驗，這批問題雞蛋的保鮮日期為11月26日，屬於牧場11月6日的生產批次，明確落在移動管制期間。

彰化縣動防所表示，本月10日被驗出含芬普尼的雞蛋，保鮮日期為11月26日，是屬於11月6日文雅畜牧場生產的蛋，仍屬畜牧場移動管制期間，對於該場仍有雞蛋非法流出 ，縣動防所表示，已封存在場內的蛋品必須全部銷毀，全案也移請檢調偵辦中。

食藥署強調，早在11月4日已要求10縣市衛生局全面追查不合格蛋品，將持續強化後市場監測，嚴防不合格雞蛋再度流入市面，並重申「食安零容忍」，會全力維護國人健康。

