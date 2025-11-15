不滿日涉台言論？中國將在黃海實彈射擊！總統府轟「北京對日複合式威脅」：停止不恰當單邊作為

中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15日）起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注。總統府下午表示，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。中國外交部領事司14日晚發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。中國海事局網站今日發布，鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

總統府今日表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

總統府指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

（圖片來源：三立新聞、總統府）

