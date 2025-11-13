北京觀察》無法結婚的中國同志群體遭到整治：「這2款」同志約會軟件被強制下架

本周兩款同屬於一個集團、位於香港的Blued 和 Finka 這兩款應用的完整版本已從蘋果和安卓的應用商店平台消失。蘋果公司對此表示“根據中國國家互聯網信息辦公室的指令，我們僅從中國區的應用商店下架了這兩款應用”。



下架是為了整頓？



但是Blued 應用的“精簡版”（light version）仍可以在蘋果的中國區App Store上下載。



蘋果發言人強調：“我們遵守我們在運營所在國家/地區的法律。”



這兩款是目前在中國大陸被認為是同志交友群體活躍度最高的程式，被下架的原因，目前是和中國網信辦近期開展的清理“負面情緒和宣揚負面人生”的整治運動有關。



也有中國同志群體表示，此次下架也亦可能與年初中國網信辦頒布的《移動互聯網應用信息服務管理規定（修訂稿）》有關，該規範明確要求社交類App建立“敏感身份二次核驗機制”，對涉及相關群體的用戶，需額外提交“社區承諾函”與心理健康證明，同時強化了對未成年人保護、內容合規、數據安全的監管要求。



不過，中國網信辦並未回應為何要下架這兩款應用，以及未來是否會徹底關閉。



也有消息顯示，近期中國各地省級網信辦召開會議要求針對同性文化和防艾活動進行處理，該消息從中國大陸微信群流出，尚未得到官方證實。



超越同志群體交友的範疇，成為中國三四線城市交友工具



作為中國同志群體的一款交友工具，這款軟件上幾乎很少有女性用戶出現，而年齡也是從18-50歲不等。



另外，這款軟件從納斯達克上市的“粉紅經濟第一股”到頻繁因各類問題受限，此次徹底從應用商店下架，給民眾帶來了很多疑問。blued（俗稱小藍）在北京擁有實體公司在運營。根據現有資料顯示，該公司位於北京市朝陽區蘋果社區。



2000年，blued（小藍）的創始人耿樂創辦“淡藍色的回憶”論壇，為當時缺乏公開表達渠道的相關群體提供了首個線上交流空間。2012年，Blued應運而生，憑借地理定位、實時聊天、興趣社群等核心功能，迅速填補了市場空白，上線初期便收獲20萬用戶，2014年用戶規模突破1500萬。在2020年成功登陸納斯達克時，全球注冊用戶已達4900萬。



在中國一些三四線城市，現實中的同類社交圈極度狹窄，許多人都是通過Blued第一次發現了原來“自己並不孤單”，從而完成了自我認同與接納。



有用戶留言稱：在小縣城，Blued不是簡單的交友軟件，而是我與同類世界唯一的連接通道。

目前，由於與中國傳統倫理道德相左，中國政府並不承認同性關系合法化，北京方面也會借此展開不同程度的性別打壓運動，同時在過去數年間，同志群體的存在往往被官方認為是“境外勢力的滲透”。



