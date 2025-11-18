史上最長寒假來了！「這8校」12月提早放 最多狂放65天 引爆遊學潮

實習編輯藍子瑄／台北報導

其中台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等 8 校，寒假達 65 天之久。（圖／記者陳弋攝影）

大學生將迎來「史上最長寒假」！為了與國際學制接軌，台灣多所大學近年陸續縮短學期週數，從原本的 18 週改為 16 週，也因此在 114 學年出現最長達 65 天的超長寒假，等於整整放足兩個多月。

根據教育部統計，目前共有 12 所國立大學採用 16 週學期制。其中台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等 8 校，第一學期將於 12 月中結束，寒假就從 12 月 22 日一路放到 2026 年 2 月 23 日，達到 65 天之久。

廣告 廣告

另外，中興、中山、北大與暨南大學 4 校因開學日較晚，寒假從 12 月 29 日開始，假期也有 58 天，同樣明顯比過去長。

至於台灣的大學為何會迎來如此長的寒假，主因在於「國際接軌」。過去台灣大學普遍採 18 週學期，但美國多數大學約 16～17 週，日本為 15～17 週、香港 16 週、韓國約 15 週，相比之下台灣週數偏長。自台大在 2022 年率先試行 16 週制後，其他大學陸續跟進，希望減少課程疲乏、增加研究與自主學習空間，使教學更具彈性。

也有部分學校採「彈性週數」，例如台藝大、高雄大學採用「16+2」制度，成大則為「15+3」課程配置，讓前半段上課、後段保留給彈性學習或期末評量。

而超長寒假也帶動遊學商機。因假期拉長，多家遊學團業者推出三週以上的留遊學團，目的地包括澳洲、加拿大及歐美國家，費用從約 20 萬元起跳。業者透露，今年詢問度比往年增加一成以上，報名人數也同步上升，看好超長寒假將帶動遊學市場進一步成長。

更多三立新聞網報導

河粉店打工惹禍？越南新娘依親遭拒 被令14天出境 夫嘆：婚後反被拆散

藍線人崩潰！板南線不只耶誕城「一週爆量活動曝」通勤族慘喊：以為跨年

鳳凰颱風逼近！台東農民好急日夜搶收稻米、香蕉 嘆：再不割就血本無歸

鳳凰颱風來勢洶洶！台東急關閉步道、封山防災 林保署示警：別拿命冒險

