嗆退回政院版《財劃法》！民眾黨轟卓榮泰：白賊院長

行政院20日通過《財劃法》修正草案，將送立法院審議。民眾黨痛批行政院長卓榮泰是「白賊院長」，並指在野修法完成，中央還想把國家騙帶回集權又集錢的老路，並表態退回政院版《財劃法》，「國家必須前進，不該為了懶惰的萊爾們停下來！」

卓榮泰。（圖／中天新聞）

民眾黨今天表示，民進黨政府在立法院修完《財劃法》後一年，才突然醒過來想到要提出院版，「行政怠惰不知檢討，還忝不知恥、公然說謊。」行政院長卓榮泰上周四公布政院版《財劃法》，宣稱挹注地方1兆2002億，將是史上新高，比立院修正版《財劃法》釋出的1兆1683億還多，記者會一結束，學界譁然，不敢相信中華民國官員竟然敢把全國人民當傻子。

民眾黨立院黨團。（圖／民眾黨提供）

民眾黨指出，真相是立院去年通過以及本月再修正版本的《財劃法》，以115年預算規模計算，統籌分配款本應增加4198億給地方，若加上一般性補助款與計畫型補助款，三項合計應為1兆4329億；但行政院為了營造「院版最佳」假象，竟然偷偷挖掉2646億的計劃性補助款，讓立院修法版本的中央釋出金額大幅減少。

對於卓榮泰說，政院版《財劃法》讓中央挹注地方的預算創下新高，民眾黨批評，這也是欺騙國人，因為總預算連年膨脹，2026年歲出已高達3兆350億，創下歷年新高，分給地方的補助款本就該按比例增加，何必拿來說嘴？卓榮泰院長想了一年才提出院版，還以為大家反應都跟他一樣反應遲緩，他批評「在野通過的財劃法會造成國家財政土石流！」卻又宣稱院版給地方的分配比例更多、數字更高，根本自打臉。

民眾黨對政院版《財劃法》提出質疑。（圖／翻攝民眾黨臉書）

民眾黨質疑，卓榮泰痛批立院新修版《財劃法》逼中央舉債，違反《公債法》舉債上限，但其實明年中央政府總預算高達3兆350億元，歲入只有2兆8623億元，本就入不敷出、必須要舉債補缺口，中央卻一再甩鍋在野，「真的是白賊院長！」在野修法完成，中央還想把國家騙帶回集權又集錢的老路，台灣民眾黨態度很清楚，退回院版財劃法，「國家必須前進，不該為了懶惰的萊爾們停下來！」

