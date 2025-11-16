專題組／台北報導

2025年11月，我國首座國家檔案館在林口正式啓運，刻劃時代印記的國家檔案，如今要走入尋常百姓生活之中，打造一座屬於每個人的檔案館。為了讓這座寶庫的珍貴史料能發揮更大的價值，國家檔案局精心規劃「跨領域學科教案設計」，期待國家檔案的浩瀚知識能融入校園裡的課程設計，讓學生們能更加認識自己成長的這片土地。

11月14至15日，20多位來自全臺灣各地的教師齊聚國家檔案館，參加為期兩天的「教師增能工作坊」，學習將國家檔案導入課程教學。由於目前國家檔案局館內佈置有「導讀．我們的故事」常設展與「重返1987年」特展，來自各學科的教師們透過現場一幀幀歷史照片與檔案史料，彷彿進入時光隧道，迅速掌握臺灣歷史脈絡。

廣告 廣告

國家檔案局與教育界跨領域合作 「教案設計」耳目一新

國家檔案局與教育界攜手合作，設計「跨領域課程教案」，提供各界使用。（圖／民視新聞）

國家檔案局研究員許峰源表示，學習一個國家的歷史，必須先從認識在地文化開始；由於國家檔案局從新莊喬遷至林口，因此教師營的設計，還包括透過走讀活動，讓老師們掌握林口國民住宅到社會住宅演變，以及新莊樂生療養院的營運與轉變。藉由走讀活動，與會老師也學習以臺灣交通發展為軸線，融入國家檔案，完成教案：包括探索高雄、嘉義交通產業發展，展現具歷史底蘊的地方特色課程；或是以交通建設與環境為核心，探索桃園國際機場建設、新中橫公路開發所引發的環境變化及社會迴響。

國家檔案局與教育界跨領域合作 「教案設計」耳目一新

國家檔案局舉辦「教師增能工作坊」，期盼將國家檔案導入課程教學，增進學生們的學習興趣。（圖／民視新聞）





教學領域首度與國家檔案資源跨域合作，以在地文化資產為設計核心，梳理國家檔案紀錄後融進課程設計，確實令人耳目一新。而這些跨領域課程設計的教案，未來將置於檔案管理局的「檔案支援教學網」，提供各界參考；期待成為最佳的教學資源，同時也激發出更多具人文底蘊的成果！

原文出處：國家檔案局與教育界跨領域合作 「教案設計」耳目一新

更多民視新聞報導

亞太資服業數位高峰會 逾400位產官學研代表齊聚台灣

"臺灣教育科技展" 一站式教學平台從備課到出題AI化

中部地區唇顎裂寶寶有福了！不用舟車勞頓北上就醫 就近即能接受治療

