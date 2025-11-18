大罷免團體金流不知去處？ 國民黨提案修罷免募款納政治獻金法

國民黨立委18日抨擊，罷免活動長期出現金流不明、剩餘款項未交代等問題，但《政治獻金法》僅規範選舉，對其他政治活動沒有明確定義，使主管機關無法可依。他們將提案修正第二條，把罷免納入規範，避免金流黑箱持續發生。（王鴻薇提供／張睿廷台北傳真）

大罷免期間，部分罷免團體募款的金流去向與剩餘金流疑似出現不明亂象。國民黨立委18日抨擊，罷免活動長期出現金流不明、剩餘款項未交代等問題，但《政治獻金法》僅規範選舉，對其他政治活動沒有明確定義，使主管機關無法可依。他們將提案修正第二條，把罷免納入規範，避免金流黑箱持續發生。

國民黨立委王鴻薇說，基隆市罷免謝國樑的團體透過募資平台超額募資716萬元，承諾公開金流卻至今無下文；罷免牛煦庭的團體原本想公開帳戶並信託，但因會計師認定恐違反《政治獻金法》而無法執行，後續也因此出現內部分裂。王鴻薇批評，多起罷免案都出現違法募款疑點，但檢調始終未見實際動作。

廣告 廣告

王鴻薇指出，罷免團體的金流缺乏透明，已讓民主程序留下漏洞，因此與許宇甄共同提出修法，希望罷免募款能比照選舉管理，讓金流可查、避免亂象反覆發生。

許宇甄表示，罷團反覆鑽法律漏洞，檢舉後常以「無法可管」結案。監察院先前曾指出，《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》均未明定罷免提議人領銜人與被罷免人之募款規範，要求行政部門加速修法；內政部今年2月也曾表示要增列罷免募款機制，但後續沒有進度。

許宇甄舉例，罷免王鴻薇的團體最為明顯，群組訊息中有人自稱文宣組長，要求支持者在現場以現金交給具志工證者，刻意迴避規範。此外，罷團還成立「課金公媽」群組，要求民眾認領派報等費用，由支持者直接匯款給廠商，再由廠商交付文宣品，整套流程都在規避現行制度。

【看原文連結】