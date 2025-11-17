即時中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢，近期遭資深員工爆料涉入性醜聞，指控館長涉及職場性騷擾、財務問題、收紅錢及私生活問題；而館長也開直播，駁斥指控內容全屬不實。網路上便有小草發起「1206凱達格蘭大道挺館長大遊行」，更喊出要邀請民眾黨前後任主席柯文哲與黃國昌一起上街。反遭網友開酸「為什麼不是去買健身房會員？」、「組隊一起去林口吃便當不好嗎？」網紅四叉貓更直言，如果真的要辦「可以叫做『檸檬紅茶大遊行』嗎？」

廣告 廣告

政治工作者周軒昨（17）日晚間在臉書發文分享，有小草在Threads上發起「1206挺館長大遊行」，還要請柯文哲、黃國昌上街頭。而小草在活動發起貼文中表示，「打倒政治迫害、終結民進黨奧步，目前準備邀請柯文哲先生、黃國昌主席與民眾黨青年部。相關手續正在準備中，希望各位能共襄盛舉，攜手救台灣。」

對此，網紅四叉貓質疑這是在挺什麼？「挺代騎嗎？」雖然他覺得活動假假的，「但如果真的要辦，可以叫做『檸檬紅茶大遊行』嗎？我願意贊助一百杯檸檬紅茶。」作家蕭瑩燈也好奇，「參與者要提供自拍照片嗎？」

有網友開酸，「為什麼挺館長是遊行而不是去買他健身房會員？」、「組隊一起去林口吃便當不好嗎？你們一直說阿館用料多好有多好，結果沒人要去幫他衝營業額」、「挺館長是要你去館長的店消費，不是消費館長」。

也有網友質疑，小草說要打倒政治迫害，「請問館長被民進黨迫害的部分是什麼？強迫他ＯＯ小嗎？」、「為什麼又是民進黨的鍋？這件事情不是他們內部鬥爭嗎？」前柯文哲攝影官「金牌霖」更直言，希望這個小草不會跟台大發雞排的一樣放鴿子。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／小草挺館長扯「政治迫害」！發動上凱道「邀柯文哲、黃國昌」 網傻眼開酸

更多民視新聞報導

出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上

蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」

「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題

