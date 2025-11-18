「巡護八號」凱旋返港 管碧玲：海巡是漁民最堅強的後盾

執行「114 年第 3 航次太平洋公海漁業巡護任務」的海巡署艦隊分署「巡護八號」，18 日順利返抵高雄港。海洋委員會主任委員管碧玲特地到場迎接，向長期在遠洋守護漁民與國家海域安全的執勤人員致上最高敬意。她指出，今年海巡署與農業部漁業署已完成三次遠洋巡護任務，展現政府維護漁業秩序與保障國家利益的堅實力量。

↑圖說：管碧玲與「巡護八號」船全體執勤同仁合影（圖片來源：海洋委員會提供）

管碧玲表示，前兩航次因工作行程無法到場迎接，對在外執勤的同仁始終心繫不捨，此次能親眼見到「巡護八號」平安返港，感到特別欣慰。她也分享任務中的一段動人場景：巡護人員登檢國籍漁船時，將特別準備的水果與慰問品交給漁民，漁船船長接過後立刻擺上供桌祈福，這個小小的舉動，象徵著漁民工作的艱辛，也體現海巡在海上帶去的不只是執法，更是溫暖與支持。

↑圖說：管碧玲頒發加菜慰勞金（圖片來源：海洋委員會提供）

她強調，不論在遼闊公海或臺灣沿岸，海巡始終是漁民最堅定的依靠，代表著國家的保護力量與人情溫度，讓每位漁民都能安心出港、平安返家。

談及海巡能量的持續提升，管碧玲也提到高緯度巡護船「西拉雅號」已於 11 月 2 日在總統賴清德主持下完成命名下水，未來成軍後將能在南北緯 55 度執法，強化我國履行國際義務、維護公海秩序的能力，同時展現「國艦國造、國防自主」的堅實成果。

↑圖說：「巡護八號」船登檢並發送慰問品予我國籍漁船（圖片來源：海洋委員會提供）

她感謝海巡署與漁業署長期協作無間，使今年三航次巡護任務圓滿達成，也期盼全體同仁能好好休息，再以更充足的能量迎接下一次任務，繼續守護漁民、捍衛海域安全。

