抓到芬普尼蛋外流 盧秀燕：市府團隊主動查獲值得肯定

盧秀燕說，這次在中央和彰化縣政府尚未接獲消息前主動查獲，同時現場要求下架，非常值得肯定。（圖：中市府提供）

台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏對於衛生局食品藥物安全處日前於梧棲龍忠蛋行查獲一批芬普尼蛋外流，積極要求廠商下架並封存表示肯定。對此，市長盧秀燕表示，食安處稽查密度夠、同仁也非常盡責，因雞蛋為人民生活中不可或缺的食物，這次在中央和彰化縣政府尚未接獲消息前主動查獲，同時現場要求下架，非常值得肯定。

盧市長說，市府同仁採取3步驟，積極查獲、主動通報、主動要求下架，守護食品安全。

衛生局長曾梓展指出，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現龍忠蛋行於11月9日曾向文雅畜牧場進貨，當場已要求下架並進行抽驗，後續將檢具相關事證提供彰化縣政府移請彰化地檢署併案偵辦。

市府表示，將秉持食安優先的一貫態度，持續與中央及有關縣市進行資訊交流與合作，事證到哪，就處辦到哪，貫徹保護市民健康的決心。（張文祿報導）