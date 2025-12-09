方向盤你都握哪裡？駕訓班教練這樣告訴你 為何建議掌握３點９點

開車這樣握!掌握3點9點，防二度傷害。 （圖／TVBS）

駕駛安全不只是考取駕照，更需要正確姿勢與緊急應變能力。許多駕駛即使已取得駕照多年，仍可能存在不良駕駛習慣，如握方向盤方式不當、座椅位置調整不正確等，這些細節都可能影響行車安全。專家指出，正確的駕駛姿勢包括雙手握方向盤的3點9點位置、適當調整座椅距離，而面對緊急情況時，應先煞車再轉向，避免同時操作導致失控。這些看似基礎但卻容易被忽視的駕駛技巧，對於確保道路安全至關重要。

一位已考到駕照好幾年的駕駛者決定重溫複習駕駛技巧，特別是倒車入庫這項新手常見的挑戰。在駕訓班教練的指導下，這位駕駛者成功地一次就將車停進格子裡，但這引發了一個問題：方向盤到底要打幾圈、往哪個方向打？有些人在練習場地表現良好，但上路後情況卻大不相同。

駕訓班教練觀察到學員在握方向盤時有不正確的姿勢，他表示學員的握法像「小倉鼠」或「反抓式」，雖然看起來很帥，但實際上手臂很容易受傷。教練示範的這些握法都不正確，不僅在上路時有危險，還可能危及其他用路人的安全。

駕駛座位太近太遠，都是錯誤示範。（圖／TVBS）

駕訓班經理陳永親解釋，正確握方向盤的方式應該是雙手放在3點9點位置，而非10點10分。他解釋，如果雙手放在10點10分位置，當安全氣囊瞬間爆開時，安全氣囊的蓋子很容易造成手部受傷，形成二次傷害。相較之下，3點9點位置在轉向時幅度較大，靈活度也較好。

方向盤握法，專家建議「3點9點」。（圖／TVBS)

除了握方向盤的姿勢外，座椅的位置調整也是關鍵。陳永親指出，許多人習慣採取看似舒適但實際不安全的坐姿。正確的座椅調整方法是：前腳掌要能夠完全踩到油門踏板底部，踩到底時腳稍微彎曲，表示座椅前後位置適當。此外，兩個手腕靠在方向盤上時，再握回來的角度最適合進行轉向操作。

專家建議的正確駕駛坐姿，前腳掌要能夠完全踩到油門踏板底部。（圖／TVBS）

安全駕駛指導講師廖建祺強調，面對危險情況時的正確反應非常重要。他表示離開危險是人的本能，但正確的應對需要長期訓練，內化成肌肉記憶。許多人在遇到危險時，會同時踩煞車並嘗試閃避，這是導致車輛失控的主因。當踩下煞車的同時車輛在減速，又同時想要左右移動，輪胎會面臨是要減速還是轉向的矛盾，容易導致車輛失控。

安駕教育再升級！教練：閃避危險，應先減速再轉方向。（圖／TVBS）

廖建祺建議駕駛者一次只做一個動作：先煞車，煞車完成後再進行轉向。他解釋，許多高速公路上的車禍意外，都是因為駕駛在高速行駛中想要閃避障礙物，結果方向盤一打，做出與慣性相反的方向，導致車輛翻覆。即使已經考取駕照並能夠順利上路，駕駛者仍需了解並訓練這些安全駕駛知識。儘管現代車輛提供了較好的保護，但減少車禍意外的核心仍是正確的駕駛姿勢和應對緊急情況的能力。

