日央行下周升息味濃 股債金掀「三殺」格局？ 阮慕驊直指3點：美日達共識下的安排

[Newtalk新聞] 下周起，全球陸續進入「超級央行周」，各國將迎來今年最後一次的貨幣政策會議，首先澳洲央行（RBA）貨幣政策會議將於 12 月 9 日登場，接著美國聯準會（Fed）10 日也要召開利率決策會議（FOMC）；再隔一周，台灣、歐洲、英國等央行都將於 12 月 18 日開會、日本央行 12月19日、中國央行則於 12 月 22 日公布利率政策。

市場近期熱議，日本央行（BOJ）12 月 19 日可能實施升息，並導致「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發網路討論。對此，財經專家阮慕驊於臉書發文提出 3 點分析，直言日本本月升息導致「金融末日論」是被誇大了，並直言：「你相信你就輸了！」

阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把 12 月 19 日日本央行可能再次升息的行動，形容成「股市、債市、黃金」三殺，好像一場毀天滅地的金融崩跌又將來了。「會有這麼可怕嗎？」

對於不認為會造成金融資產的崩跌，阮慕驊指出，這次升息，日銀先打了預防針，植田和男日銀總裁先前早已公開表態，提前釋出可能升息的訊號；再者，日本內閣更由財務大臣片山皋月出面背書，強調政府與日銀在經濟評估上「沒有分歧」，顯示政策方向一致。

此外，阮慕驊指出，還有美國也老早也呼籲日本升息，財政部長貝森特（Scott Bessent）先前多次公開要求日銀升息，並表示，日本首相高市早苗這位「低利率倡導者」應給予日本央行充分政策空間，以穩定通膨預期並避免匯率波動。言下之意，貝森特已明白告訴高市內閣，美國樂見日本升息。可見，日本這次升息，是美、日有共識之下的安排。

「既然已有安排，何來金融資產的崩跌。」阮慕驊直言，日本自去（2024）年三月結束長達八年的負利率，八月升至 0.25%、今年一月再升至 0.5%，如今，市場預期 12 月 19 日將調升至 0.75%，整體步調漸進、可預期。

截至周五（5 日），日圓兌一美元收在 155.34，當日貶值幅度 0.17%，但比起 11 月 20 日的盤中低點 157.89，呈現反轉走升格局。對此，阮慕驊認為，日本在召告全球「便宜日圓」的時代結束了。但問題是，日圓能貴到那去？並表示，「升息代表緊縮、去槓桿，降息代表寬鬆、加槓桿，美國下周將降息，美國卻樂見日本去槓桿，這背後代表著日本成了「美國的全球金融戰略之一環」。

