李在明呼籲對美投資之際加強對本國投資 三星增設晶片產線、現代汽車投入125兆韓元

隨著美韓貿易協定引發外界擔憂對美國的投資，可能削弱對南韓本土製造的投資，三星電子與現代汽車等南韓主要製造商，週日（16日）公佈了新的大規模國內投資計畫。

三星電子表示，為應對全球人工智慧（AI）熱潮帶動的需求增長，將在韓國平澤市的工廠增設一條晶片生產線。這是三星母集團未來五年內在國內投入450兆韓元（約3108億美元）投資的一部分。

三星宣布此消息之際，南韓總統李在明週日正與國內商界領袖舉行會議。先前美韓貿易協定於週五定案，其中包含韓國承諾在美國投資 3500億美元。

李在明在會上表示：「外界擔憂隨著對美投資增加，國內投資可能會縮減。」他同時要求企業更積極地考慮國內投資。李在明也請企業與政府協商，善加利用這3500億美元的投資方案，用於企業的海外投資。

三星電子會長李在鎔表示：「三星將提高國內投資，為年輕人創造優質工作機會，並將更加努力實現與中小企業以及新創公司的雙贏。」

在這次會議上，現代汽車集團宣布將在2026年至2030年期間，進行總額125.2兆韓元（約864億美元）的國內投資。同時，造船業者韓華海洋和HD現代也公佈了各自的投資計畫。

一位發言人指出，三星這座新產線將生產記憶體晶片，滿足傳統伺服器和AI伺服器的需求。由於全球晶片製造商爭相生產AI晶片，導致智慧型手機、電腦和伺服器所需記憶體晶片的供應吃緊，半導體價格正在飆漲。

兩位知情人士向路透社透露，三星電子本月已將部分記憶體晶片的價格，比起9月漲價多達60%。

根據該產線的建商三星物產的公開文件，這條「P5廠」新的生產線，原先因智慧型手機和個人電腦晶片需求放緩及供應過剩而，自2023年底以來一直延遲動工。

這家韓國晶片製造商表示，P5廠預計將於 2028年開始量產，並補充說公司還計劃投入額外的基礎設施投資，以支持擴大的營運。

三星電子在一份聲明中表示：「隨著全球AI時代全面展開，三星電子預期記憶體半導體的需求將在中長期擴大。為了迅速應對市場變化，公司打算提前確保生產線。」

