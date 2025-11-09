熱錢流出！台股周線翻黑恐延續弱勢 台幣摜破31元大關

熱錢流出！台北股匯雙挫。

台股上周一度衝上2萬8554點新高，但在美股拖累下大力拉回，最終失守2萬8千點大關，周指數以2萬7651點作收，一周指數修正581點，跌幅2.06％，周線由紅翻黑，終結連10漲，9月以來首次跌破月線。外資連續六個交易日「提款」台股，創3月中旬以來單周最大賣超，同時，外資期貨淨空單大增至3萬餘口，避險情緒轉濃。台股要拉回了嗎？台股交易員認為，若美股持續低迷，台股本周恐延續弱勢格局，短線最好情況是「以盤代跌」，修正是為了走更長的路。

台股上周五（7日）開低走低，加權指數終場大跌248.04點，以27651.41點作收，跌幅0.89％，成交量4690.19億元。個股收盤後表現，台積電下跌5元來到1460元，跌幅0.34％；鴻海跌4元至244元。

新台幣匯價上周五跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽違半年再看到31元，單日貶值9.5分，總成交量暴增至27.05億美元，單日高低價相差1.21角。匯銀人士表示，31元貶破後，下周將進一步測試31.2元。展望本周，匯銀分析，留意外資持續匯出及進口商跟進買匯力道，新台幣預估偏貶方向不變，波動區間在30.8~31.2元間。