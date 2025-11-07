獨家／疊羅漢救小沂…亡姑婆妹家多1人！不請自來「無魂」：吸血慰問金

記者簡榮良／花蓮報導

鬼故事一齣又一齣！花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成 19死、5人失聯悲劇。其中佛祖街6歲女童小沂被同住姑爺與姑婆採疊羅漢方式換命，故事觸動人心；但外界不知道的是，姑婆親妹妹一家「鬼故事出了續集」。靠著與房東舊識10幾年的信任，僅打口頭約定，無實體房租契約，災後慰問金誰領談不攏，最終撕破臉、淨身出戶。如今房東女兒再被爆料任職戶政事務所，疑似用職務之便，入籍房客家，她成了領慰問金第一順位，姑婆妹妹一家「形同被刨根」，也從縣府名冊上「被消失」，排隊領什麼就撲空什麼，生不如死。對此，律師陳頂新指出，即使未簽訂書面契約，只要能提出轉帳紀錄、對話紀錄、租金收據、鄰居證言等證據，仍可證明租賃關係存在，房東要求房客搬離並無法律依據。

房東女兒再被爆料任職戶政事務所，疑似用職務之便，入籍房客家，她成了領慰問金第一順位，房東還來竊走熱水器。（圖／民眾提供）

災後一個多月，在地生活依舊苦哈哈，人性泥淖拉著災民沉淪。佛祖街災情慘重，6歲女童小沂被特搜隊發現時全身黑泥蜷縮在屋頂三角橫梁上2天，堪稱奇蹟。原來是同住姑爺與姑婆以肉身托舉她爭一口氣，淤泥中疊羅漢高舉雙手的姿勢，不曾因洪水而垂下，當下的覺悟令人難以想像，只擔心小沂爬得夠不夠高、要扶著不要掉下來，故事曝光令人動容；但扯到慰問金，如同一面照妖鏡，絕情程度令人發毛。

小姨姑婆親妹妹一家在災區租了2間房，同屬一個房東，其中353號為房東女兒名下所有，起初順理成章領走慈濟發的5萬元慰問金，之後雙方爆發爭執，錢誰領一直喬不攏。直到近期，351號登記名字原本是姑婆妹妹，卻發現已歸戶房東女兒名下，姑婆妹妹一家從名冊上「被消失」，排隊2個多小時領每戶5000元慰問金撲了空，成了邊緣戶。他們劍指房東女兒任職戶政事務所，懷疑利用職務之便在戶口動了手腳，已向縣府檢舉瀆職。

姑婆親妹妹向警局報案竊盜，熱水器竟神奇物歸原位。（圖／民眾提供）

二來災後各界愛心湧入，櫻花牌捐贈熱水器，安裝在原址，房東10月21日被目擊整組綑綁在機車後座上載走，姑婆妹妹依竊盜罪報警處理，這才歸還。家屬悲嘆：「真的不懂為什麼要這樣欺負我們，趕走我們又把我申請的熱水器拔走…」。對此，房東女兒解釋，她也有申請，加上鐵門破損，老人家怕不見，所以先搬回去保管。

針對更動戶口一事，房東女兒坦承在戶政事務所上班，但權利沒有大到可以控制政府名冊，強調一切都按照政府規定走；話鋒一轉，心疼爸爸很無辜，80幾歲了還要被對方PO臉書公審。

姑婆妹妹一家「形同被刨根」，也從縣府名冊上「被消失」，排隊領什麼就撲空什麼，生不如死。（圖／民眾提供）

綜觀來看，鬼故事之所以不斷續集，癥結點就在於「口頭約定」到底算不算數？亞細亞國際法律事務所律師陳頂新分析，依民法第153條規定，當事人間只要意思表示一致，契約即為成立，無論為書面或口頭。又同法第248條也明定，如一方已收取定金，即推定契約成立。因此，即使未簽訂書面契約，只要能提出轉帳紀錄、對話紀錄、租金收據、鄰居證言等證據，仍可證明租賃關係存在，房客依法受租賃法律保護，可拒絕非法搬遷要求。

因此，建議房客立即蒐證，包括：保留轉帳租金紀錄、對話截圖、匯款憑證；可請鄰居或室友作證，證明實際居住事實；拍攝屋內現況，保留財物及居住使用證據 。若房東仍強行驅離、換鎖、搬物，房客可立即報警，以「侵入住宅」或「毀損」等罪名處理。

最後，房客也能向房東提出3項求償：臨時住宿費或搬遷費用、未返還押金之金額、因驟然搬遷造成之財產損失或收入損害。

律師陳頂新指出，即使未簽訂書面契約，只要能提出轉帳紀錄、對話紀錄、租金收據、鄰居證言等證據，仍可證明租賃關係存在，房東要求房客搬離並無法律依據。（圖／陳頂新提供）

姑婆妹妹一家在壽豐鄉到玉里鄉一帶夜市擺攤賣炸雞，爐子、冰箱等生財器具放在貨車上被沖走，全家4大2小處於斷炊，擠在武昌街狹小租屋處，面對房東女兒內心一狠，目前打算離開傷心地，已在瑞穗鄉、鳳林鄉尋覓租屋，不願繼續被折磨生不如死。

