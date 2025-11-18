環南公安連環爆3／環南市場公安擺爛、收費不開收據 北市市場處、自治會回應了

環南市場試營運前曾舉辦消防演習，沒想到正式啟用不久就發生火警。（翻攝畫面）

除了消防安全的問題之外，不少攤商對自治會未盡管理責任，還巧立名目向攤商收取上萬元「理貨費」也感到非常不滿，痛批市場處放任自治會侵害攤商的權益。

一名攤商C先生告訴本刊，環南市場改建之後，與中繼停車場整併，分為地下1、2樓，市場處原本授權讓自治會跟「驛東交通公司」各自管理，一樓機車位由驛東收費開發票，汽車位由自治會負責，但自治會卻發出通知單，表示與市場處達成協議，將把部分汽車位改為堆貨、放置冷凍櫃的倉儲理貨區。

廣告 廣告

自治會同時表示，攤商除了月繳3,000元的停車費外，每月還要額外繳交上萬元的理貨費，日後會視停車場標案調整價格，收費部分全由驛東公司負責。C先生不滿地說，市場處以簽訂行政契約方式，將地下室1、2樓停車場的經營權委任自治會跟驛東公司管理，自治會再轉手交由驛東管理收費，形同三方互開方便門，已涉及圖利。

環南市場自治會長林勝東被爆巧立名目向攤商收取上萬元理貨費。

C先生指出，自治會從未公告收費標準的計算公式或審議機制，理貨費的價格更是自治會說了算，從3,000元、6,000元到1.3萬元都有，自治會還擺明不會提供收據，讓大家覺得根本是在繳「保護費」，停車位兼理貨空間收兩次錢，難道沒有違反相關規定？僅憑一張通知就要全部攤商買單，根本說不過去！

投訴攤商表示，大家在市場做生意都是為了養家糊口，但自治會被少數特定人把持，攤商碰到問題無法反應，市場處則是默不作聲，甚至還幫忙掩護，環南市場已經成了少數人謀利的化外之地，讓市府改建的美意變調，攤商們即便感到無奈與不滿，還是必須為了生計苦撐賺錢，只希望台北市政府能好好整頓環南市場，維護廣大攤商與消費者的權益。

環南市場地下2樓停車場上個月傳出火警，燃燒面積約3平方公尺。（翻攝畫面）

針對攤商的指控，市場處依舊否認，強調環南市場消防檢查合格，火警當天消防系統均正常啟動。不過，消防局11月10日針對環南市場辦理消防設備檢查，有查出6樓排煙設備進風馬達故障，已要求11月20日前完成修繕。

環南市場自治會長林勝東否認亂收費，他解釋，停車位月租費3,000元，固定停車位6,000元，有攤商為求方便，要求在固定停車位理貨，自治會經市場處同意後，才向攤商多收4,000元，當作清潔費，並非額外再收上萬元理貨費，一切合法合規，也有開收據，自治會每月財報也會送市場處備查，沒有問題。

更多鏡週刊報導

環南公安連環爆／7月才開幕！消防失靈、自治會變相收「保護費」 環南市場亂象叢生

環南公安連環爆1／消防系統沒事亂噴泡沫、真失火卻沒反應 環南市場驚爆公安危機