台中一名男子誤信投資群組指示，分別向53個帳戶匯款100元後，驚覺遭詐騙而報案，導致包含一間無辜生技公司在內的帳戶全被列為警示帳戶，凍結期間影響金額逾140萬元，引發外界對警方凍結帳戶機制的質疑！專家呼籲，警方應對小額匯款的警示帳戶處理進行分級，避免影響企業正常營運。

男匯53筆100元稱被騙報警 「53帳戶全凍結」 生技公司營運慘卡關。(圖／TVBS)

台中一名男子誤信投資群組，依指示向 53 個帳戶各匯款 100 元後，發現遭詐騙而報案，導致這些收款帳戶全被列為警示帳戶。其中一間生技公司因無辜收到 100 元不明入帳，帳戶遭凍結，面臨無法支付貨款及員工薪資的困境。此事件引發對警方凍結帳戶機制的質疑，專家呼籲應對小額匯款的警示帳戶處理進行分級，避免傷及無辜企業正常營運。

廣告 廣告

台中男信詐團「匯53筆百元」報案後53戶淪警示。(圖／TVBS)

一名台中男子在觀看理財短影音後加入投資群組，原本想投資股票，卻被告知需先開戶，且須向 80 個帳戶各匯款 100 元。雖然他對此感到疑惑，但因相信對方保證獲利的說法，便分兩天進行匯款。然而，他才匯了 53 筆就被踢出投資群組，這時才驚覺自己遭到詐騙。這名男子透過無卡存款方式，將 100 元分別存入 53 個不同帳號，導致這些帳號全被列為警示帳戶。

這些被列為警示的帳戶中，包含了一間台中生技公司。該公司在 11 月 26 日、27 日收到來自不同人的無卡存款，29 日其中一名當事人報案後，公司帳戶立即被列為警示帳戶，造成 4 筆貨款無法支付。受影響的生技公司副總表示，11 月 27 日收到這筆款項後，帳戶被舉報為詐騙警告戶，這完全是莫名其妙的事情，而且非常可怕。該公司向民意代表和警局求助後，直到 12 月 3 日帳戶才解除凍結，期間影響金額超過 140 萬元。

男匯100元被騙報警 「53帳戶全凍結」 生技公司營運慘卡關140萬卡死。(圖／TVBS)

這家生技公司平時使用該帳戶收取貨款，屬於半公開性質的帳號。業者指出，在正常司法流程下，詐騙帳戶解封需要 3 個月到半年時間，誤報對公司營運影響重大。台中市議員林祈烽對此提出質疑，認為小額匯款就立即列為警示帳戶的做法不妥，他強調警方不能只顧著動作快，卻錯殺無辜。

警方調查後，53 個帳戶中已有 5 個確定未涉案並順利解封。第四分局偵查隊副隊長許凱智表示，其餘帳戶將依涉詐帳戶全國總歸戶規定，由各開戶地所轄分局持續偵辦追查。至於詐騙集團要求被害人進行小額匯款的用意，警方也將持續調查。

更多 TVBS 報導

馬來西亞男悲求「警察放過」 原來是假觀光真車手

大學生遭詐騙身亡！與阿嬤徹夜訣別 警方追查幕後黑手

亂騎！台中潭雅神自行車道 機車硬闖爽騎

別逃！女子趴引擎蓋追詐400萬車手 他狂飆1.5公里害她摔落骨裂

