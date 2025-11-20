疾管署又爆爭議！主管指使技工煮飯 羅一鈞：一週內開考績會

疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今日（20日）表示，署長羅一鈞已重新檢視此案，認為此事恐對防疫團隊指揮運作及基層同仁士氣造成深遠影響，已指示重啟調查並將於一週內召開考績委員會審議該主管的懲處問題。

疾管署署長羅一鈞已指示重啟調查，並將於一週內召開考績委員會審議該主管的懲處問題。（圖／疾管署）

根據疾管署副署長曾淑慧說明，此案於今年7月2日接獲匿名投訴，當時政風室已啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示該主管行政管理確有不妥之處。當時由時任署長莊人祥親自告誡該主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人處理情形。

值得關注的是，疾管署去年底才爆出有「土皇帝」主管霸凌下屬事件，如今再有媒體報導指出，東區管制中心簡姓主任不僅私用技工，還長期對員工態度不佳、耍官威，引起基層人員強烈反彈。

去年網友爆料疾管署有霸凌下屬的「土皇帝」。（圖／翻攝自社群平台）

曾淑慧指出，考量此案對防疫團隊及基層士氣的影響，羅一鈞署長在重新檢視後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處提報考績委員會審議。她補充說明，疾管署將就媒體報導所提事證進行了解，並考量面談可能使同仁陳述不自在，將透過匿名問卷方式調查案情。

媒體報導中引述匿名投訴人表示：「大家長期在壓力與恐懼中工作」。對此，曾淑慧表示，由於此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，至今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴。羅一鈞已指示疾管署人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，了解東區管制中心同仁實際感受，以維護友善健康的職場環境。

