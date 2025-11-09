美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標

財金專欄作家赫伯特警告，未來12個月內，美股恐將面臨幅度可達16%的修正壓力。（示意圖／Pexels）





隨著人工智慧（AI）概念股估值飆高，全球投資人對市場泡沫的疑慮升溫。財金專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）警告，一項被視為短期股市先行指標的「黃金／白金比」（gold-platinum ratio）正釋出警訊，顯示未來12個月內，美股恐將面臨幅度可達16%的修正壓力。

根據《MarketWatch》報導，赫伯特指出，研究顯示「黃金／白金比」在預測股市一年內走勢的準確度上，表現優於多數傳統報酬率指標。該比率自4月觸及高點後持續下滑，至7月已暴跌近40%。依照統計模型推估，這樣的變化通常與美股未來12個月約16%的跌幅相對應。

廣告 廣告

赫伯特指出，這項比率之所以能反映市場風向，關鍵在於黃金與白金對風險的敏感性不同。黃金價格通常反映經濟與地緣政治的雙重風險，而白金主要對經濟因素反應敏銳。當黃金／白金比下降，代表地緣政治風險正在降溫，市場對風險的防禦性需求減弱，投資者不再願意為風險支付額外溢價。

赫伯特進一步說明，這項指標與美國經濟基本面強弱關聯不大，因為經濟層面的影響已在比率的分子與分母中相互抵銷。換言之，該比率變化主要反映投資情緒與市場對風險的重新定價。

今年夏季以來，部分華爾街樂觀派投資人選擇忽視此一警訊，認為比率暴跌僅為短期現象。然而，四個月過去後，該比率仍未明顯回升，僅自低點略為反彈，顯示下行趨勢已成形。

從歷史經驗來看，赫伯特指出，黃金／白金比的劇烈變化往往預示市場將出現兩種情境之一：其一是股市在短期內再度上攻，隨後急速下跌；其二則是長期緩跌，進入陰鬱的「溫和熊市」。目前的走勢創下近年最大跌幅之一，無論哪種情況，都顯示市場已處於高風險區間。

更多東森新聞報導

新／AI泡沫？ 韓股盤中重摔逾6%觸發熔斷 日股大跌逾2千點

新／準「女首相」慶賀行情？日股狂飆近2,000點漲逾4% 日圓快貶破150

獨家／扯！廟宇「黃金」紀念酒6箱被偷還喝掉13瓶 疑內賊

