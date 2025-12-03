軍工股大利多！漢翔拿到美軍「猛禽導航」黑科技 沒GPS照樣殺敵！
財經中心／師瑞德報導
在全球無人機戰略價值日益提升的當下，台灣本土國防工業龍頭漢翔航空工業公司再度釋出重大訊息，宣告已與美國Vantor Technologies公司（前身為Maxar Intelligence）正式簽署「Raptor Guide視覺導航軟體整合與授權分銷協議」。這場簽約於美國佛州奧蘭多舉行、全球規模最大的軍事訓練與模擬展會「I/ITSEC 2025」上登場，具有高度戰略與象徵意義，不僅是雙方今年9月在台北國際航太展簽訂合作備忘錄後的具體落實，更標誌著漢翔在無人機高精度導航領域取得突破，進一步強化台灣在國防自主與無人系統發展的競爭力。
此次簽署由漢翔總經理曹進平與Vantor Technologies首席轉型長Will Cocos代表雙方完成。據悉，Vantor為全球視覺導航技術的領導企業，其開發的「Raptor Guide（猛禽導航）」系統具備在無GPS環境下依然能夠實現準確定位的能力，透過即時空拍影像與事先建構的高精度3D地形地圖進行比對，即便在戰場電子干擾或極端環境中也能穩定運作，定位精度可達小於7公尺，為現行多數無人機無法企及的技術門檻，亦為各國高度重視的下一代戰場應用關鍵。
曹進平指出，隨著無人載具的應用從軍事延伸至救災、測繪、農業、物流等多元場景，擺脫對GPS訊號的依賴已成為國際研發的重點方向之一。此次與Vantor Technologies的合作，是在高度信任與技術互補基礎上推進的戰略佈局。Raptor Guide將成為漢翔整合各類無人機系統的關鍵模組，未來可根據不同飛行平台與任務需求進行客製化優化，全面提升國產無人機的抗干擾與精準導航能力。
據了解，雙方技術團隊自今年中以來即密集合作進行軟體整合測試與實地飛行驗證。11月初，漢翔原型無人機搭載Raptor Guide系統在台灣境內完成實飛任務，展現系統於實際環境下的高可靠性與穩定性。飛行過程中，無須昂貴的GNSS抗干擾天線或毫米波雷達設備，僅透過一般工業級光學鏡頭及標準運算模組，即能完成快速且準確的視覺定位。此一特點不僅大幅降低整體系統成本與維護複雜度，更有助於實現國防部所提倡的「可消耗、高產能、強抗干擾」作戰需求。
此次合作協議中，漢翔除取得Raptor Guide的台灣市場分銷與代理權，也同時擁有系統整合與優化的主導權，未來將透過自身的工程能力，針對本地無人機製造商的不同規格進行調校與測試，建立標準化驗證機制，加速技術落地。未來，台灣本地的無人機業者可直接向漢翔取得技術支援與整合服務，縮短開發週期並確保系統可靠度，形成國內產業鏈的實質升級。
更重要的是，這項技術合作也具備高度的外銷潛力。隨著Raptor Guide在國際市場逐步建立應用實績，漢翔未來可望成為亞太區的系統整合與授權中心，承接來自盟邦或友好國家的訂單，進一步將台灣製造的無人機推向國際市場。這也回應總統賴清德日前強調台灣應積極發展具原創力的國防工業，以及國防部軍備局啟動史上最大規模無人機採購案的政策脈絡。
除了與國際大廠合作，漢翔也同步深化產學研合作架構，與國內頂尖大學、研究機構進行視覺運算、無人機通訊鏈、任務控制系統等領域的聯合研發，目的在於建立完整的「韌性導航生態系」。該生態系未來可整合導航模組、飛控系統、任務載具、資料後送與分析平臺等各層技術，打造具備模組化、量產化潛力的國產無人機解決方案，為未來軍民雙用的無人系統發展奠定堅實基礎。
此次簽署不僅具象徵意義，更是實質性的技術轉移與市場落地的起點。面對國際無人機產業百花齊放、紅海競爭劇烈的格局，漢翔選擇以核心導航技術與本地化整合能力作為差異化突破口，顯示出其不僅滿足國內防衛需求，更志在拓展全球市場的企圖心。未來，漢翔將陸續推出自有品牌的無人機與模組化產品，期望在全球無人機產業中搶得一席之地，成為國家隊推動國防自主與科技創新的重要推手。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快來報名！穩定幣論壇登場 貿協揭示企業必修新課題
謝金河大爆料！台股憑什麼衝3萬點？秘密藏在沈榮津「那碗滷肉飯」
開盤／一開盤就開噴！漲逾240點 中小型股更敢飆！
LINE Pay Money來了！3步驟輕鬆升級「免重綁卡」 下午3點開搶優惠！
其他人也在看
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 11 小時前 ・ 1
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《各報要聞》輝達20億美元 入股新思科技
【時報-台北電】AI大廠輝達（NVIDIA）以20億美元入股新思科技（Synopsys），同步啟動跨越CUDA加速運算等多項深度合作。市場解讀，此舉已非單純策略聯盟，而是輝達提前在「3D IC時代」布下關鍵棋局。隨製程領先不再等同算力領先，台積電提出晶圓代工2.0，意味下一輪半導體主導權將從製造轉向生態系。業者表示，輝達此刻押注全球最大EDA廠，透露意欲掌控3D IC生態與規格制定權。 晶片從「越作越小」轉向「越疊越高」。台積電、英特爾與三星全面投入3D IC解決方案競賽，從CoWoS、EMIB、TSV到混合鍵合（Hybrid Bonding），都是兵家必爭。背後核心是，若無法突破傳統封裝與互連瓶頸，再先進的2奈米、埃米製程也無法滿足大型模型時代算力需求。 台積電提前預告晶圓代工2.0時代來臨，9月更與日月光率台廠成立3D IC先進封裝製造聯盟，半導體業界分析，由大廠共領台廠產業升級，聯盟成員以台設備廠占多數，如致茂、竑騰、弘塑等。 EDA業者說，相較傳統單顆晶片布局，3DIC需要全面的系統化設計方法，並強調跨領域協作；晶圓代工廠仍是此技術能否到位關鍵力量，從晶圓級封裝到異質整合全都在時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
快訊／預期營收達66億！美股開盤「這檔科技股」漲破8％
先前比特幣跳水，讓美股受到衝擊，如今比特幣強勢反彈讓上個交易日美股收高，本次交易日大盤走勢可再留意。此外，今（3）日ADP就業報告掀牌，11月就業市場惡化；另外，微晶片科技（Microchip Technology）提高12月銷售預測，也對未來提出較佳展望，屬科技股中較重大消息之一。今日美股開盤，微晶片科技（MCHP）漲超過8%三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣暴跌6%嚇趴美股！台指期夜盤漲196點 台股今有望開紅
12月首個交易日，美股遭比特幣暴跌與日本股債雙殺衝擊，四大指數全面收黑。比特幣暴跌逾6%，跌破8.6萬美元關卡，重挫市場風險偏好，加密貨幣概念股同步下挫，拖累美股科技板塊走弱。不僅如此，日本債券殖利率飆升引發拋售潮，全球債市連動走跌，美債價格承壓，道瓊終場回落逾420點，中斷五連漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
第一金投顧董座黃詣庭：台股明年上看3萬3 中小型股有望異軍突起
第一金（2892）旗下第一金證券今日（2）舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，預估指數明年有望挑戰31000點，高點約落在第四季，中小型股在具備基本面及題材支撐下，亦有異軍突起的機會。如果屆時經濟情勢更樂觀，甚至有望挑戰33000點；低點可能是25000點，應會出現在第二季。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
AI、軍工、鋼鐵三大題材輪動，短線資金追逐熱門股全解析
短線資金追逐的熱門股 篩選邏輯為: 週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。 週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電信前進馬來西亞 於吉隆坡舉行子公司揭牌 深化東協布局再添重鎮
中華電信擴大東協市場布局，今（1）日由旗下新加坡子公司在馬來西亞成立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.）」，並於吉隆坡舉行揭牌儀式。新據點將強化對在地台商及企業客戶的資通訊服務能量，成為中華電信深耕東協的重要里程碑。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 14 小時前 ・ 614
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 10
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 326
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 173
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 21 小時前 ・ 3