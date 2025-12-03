軍工股大利多！漢翔拿到美軍「猛禽導航」黑科技 沒GPS照樣殺敵！

財經中心／師瑞德報導

漢翔與美國Vantor簽署Raptor Guide技術授權，導入無需GPS也能絕對定位的精準導航技術，定位誤差低於7公尺，符合國防部對抗干擾、量產化無人機需求，未來將整合至漢翔自研平台，打造台灣無人機韌性導航生態系。（圖／翻攝自Vantor 網站）

在全球無人機戰略價值日益提升的當下，台灣本土國防工業龍頭漢翔航空工業公司再度釋出重大訊息，宣告已與美國Vantor Technologies公司（前身為Maxar Intelligence）正式簽署「Raptor Guide視覺導航軟體整合與授權分銷協議」。這場簽約於美國佛州奧蘭多舉行、全球規模最大的軍事訓練與模擬展會「I/ITSEC 2025」上登場，具有高度戰略與象徵意義，不僅是雙方今年9月在台北國際航太展簽訂合作備忘錄後的具體落實，更標誌著漢翔在無人機高精度導航領域取得突破，進一步強化台灣在國防自主與無人系統發展的競爭力。

此次簽署由漢翔總經理曹進平與Vantor Technologies首席轉型長Will Cocos代表雙方完成。據悉，Vantor為全球視覺導航技術的領導企業，其開發的「Raptor Guide（猛禽導航）」系統具備在無GPS環境下依然能夠實現準確定位的能力，透過即時空拍影像與事先建構的高精度3D地形地圖進行比對，即便在戰場電子干擾或極端環境中也能穩定運作，定位精度可達小於7公尺，為現行多數無人機無法企及的技術門檻，亦為各國高度重視的下一代戰場應用關鍵。

曹進平指出，隨著無人載具的應用從軍事延伸至救災、測繪、農業、物流等多元場景，擺脫對GPS訊號的依賴已成為國際研發的重點方向之一。此次與Vantor Technologies的合作，是在高度信任與技術互補基礎上推進的戰略佈局。Raptor Guide將成為漢翔整合各類無人機系統的關鍵模組，未來可根據不同飛行平台與任務需求進行客製化優化，全面提升國產無人機的抗干擾與精準導航能力。

據了解，雙方技術團隊自今年中以來即密集合作進行軟體整合測試與實地飛行驗證。11月初，漢翔原型無人機搭載Raptor Guide系統在台灣境內完成實飛任務，展現系統於實際環境下的高可靠性與穩定性。飛行過程中，無須昂貴的GNSS抗干擾天線或毫米波雷達設備，僅透過一般工業級光學鏡頭及標準運算模組，即能完成快速且準確的視覺定位。此一特點不僅大幅降低整體系統成本與維護複雜度，更有助於實現國防部所提倡的「可消耗、高產能、強抗干擾」作戰需求。

此次合作協議中，漢翔除取得Raptor Guide的台灣市場分銷與代理權，也同時擁有系統整合與優化的主導權，未來將透過自身的工程能力，針對本地無人機製造商的不同規格進行調校與測試，建立標準化驗證機制，加速技術落地。未來，台灣本地的無人機業者可直接向漢翔取得技術支援與整合服務，縮短開發週期並確保系統可靠度，形成國內產業鏈的實質升級。

更重要的是，這項技術合作也具備高度的外銷潛力。隨著Raptor Guide在國際市場逐步建立應用實績，漢翔未來可望成為亞太區的系統整合與授權中心，承接來自盟邦或友好國家的訂單，進一步將台灣製造的無人機推向國際市場。這也回應總統賴清德日前強調台灣應積極發展具原創力的國防工業，以及國防部軍備局啟動史上最大規模無人機採購案的政策脈絡。

除了與國際大廠合作，漢翔也同步深化產學研合作架構，與國內頂尖大學、研究機構進行視覺運算、無人機通訊鏈、任務控制系統等領域的聯合研發，目的在於建立完整的「韌性導航生態系」。該生態系未來可整合導航模組、飛控系統、任務載具、資料後送與分析平臺等各層技術，打造具備模組化、量產化潛力的國產無人機解決方案，為未來軍民雙用的無人系統發展奠定堅實基礎。

此次簽署不僅具象徵意義，更是實質性的技術轉移與市場落地的起點。面對國際無人機產業百花齊放、紅海競爭劇烈的格局，漢翔選擇以核心導航技術與本地化整合能力作為差異化突破口，顯示出其不僅滿足國內防衛需求，更志在拓展全球市場的企圖心。未來，漢翔將陸續推出自有品牌的無人機與模組化產品，期望在全球無人機產業中搶得一席之地，成為國家隊推動國防自主與科技創新的重要推手。

