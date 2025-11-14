轟藍白再惡修財劃法！卓揆：將尋求憲政救濟

▲卓榮泰回應，今天三讀的財劃法版本，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院會今（14）日通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，對此，行政院長卓榮泰回應，今天三讀的財劃法版本，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟；發言人李慧芝也說明四點無法調整原因，強調今天立院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。

114年度中央政府總預算被立法院刪減636億元，行政院決議統刪地方政府一般性補助款，國民黨團、民眾黨團再度聯手通過財劃法修正案，三讀明定，中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

「非常遺憾，立法院在野黨再次修惡財劃法！」卓榮泰表示，今天三讀的財劃法版本，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟，「行政院已經規劃可以長治久安的財劃法草案，籲請立法院理性討論，懸崖勒馬」。

卓榮泰說明三點，首先，115年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

第二，卓榮泰提到，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4,165億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過公債法舉債上限，破壞財政紀律。

第三，卓榮泰說，明年度預計推動的福國利民政策，包括4年1千億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行。

卓榮泰指出，近期丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是由中央第一時間協助並且負擔復原重建費用，財劃法再次削弱中央政府財政能力，等同削弱災害應變的能力。

卓榮泰說，去年底立法院倉促修法，已鑄成法條公式錯誤、城鄉差距加大、錢權分配不合理等諸多問題，如今既有錯誤未解決，卻再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公，行政院將會在憲政體制中尋求救濟。

卓榮泰強調，行政院版本的財劃法已經研議到最後階段將送立院審議，行政院版是能讓國民生活品質更提升、錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化的版本，籲請立法院理性討論，懸崖勒馬。

李慧芝：今天財劃法修正案 比現行版本更修惡

此外，李慧芝也說，中央政府總預算無法依此調整，原因有四，第一，修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用；第二，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，現在修正案又要求維持補助規模，除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。

第三，李慧芝說，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。

第四，李慧芝說，明年度要推動的許多照顧國人的政策，包括4年1000億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

李慧芝強調，今天立院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。

李慧芝表示，行政院版本的財劃法將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

