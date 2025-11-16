電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，這並非為了讓乘客「照鏡子」。英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。

Gartec Lifts解釋，鏡子最直接的功能，是幫助乘客掌握車廂內的狀況。透過反射，可以看見其他人的行為，降低遭到偷竊、不當碰觸等風險。此外，在日本等地，鏡子更是無障礙設施的重要一部分，許多輪椅使用者在狹窄電梯內無法轉身，需要倒退進出，鏡子能提供清楚的後方視角，讓他們不必回頭，也能安全移動，避免碰撞意外。

美國《Psychology Today》也分析，電梯雖然是現代生活不可或缺的科技，比起樓梯方便迅速，但密閉狹小、快速移動以及與陌生人共處，都可能讓人感到不安，因此大多電梯都裝設鏡子，以幫助乘客在心理上獲得舒緩。文章也指出，鏡子能減輕幽閉恐懼，反射出的視覺延伸能讓空間看起來不那麼狹窄，降低壓迫感與被困住的不適感。

除此之外，鏡子還有「分心效果」。許多人搭電梯覺得尷尬或無聊，但有鏡子可用來整理儀容、觀察環境或短暫放空，便能分散注意力，讓人覺得「時間過得比較快」，減少電梯旅程的煩躁感。

