騰勢「全通路×多品牌×數據驅動」 明年初進登興櫃

【記者柯安聰台北報導】即將在2月初登錄興櫃的騰勢公司，以跨領域研發能量，打造包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，切入不只在「人用保健品」市場打下穩固基礎，自結11月營收1.1億元，創下歷史新高，年增57%，上半年每股盈餘2.46元，法人估計，騰勢公司今年每股盈餘將達5.5元。



騰勢公司目前資本額2.08億元，創辦人為張智翔，持股約50%，經營團隊持股股率合計在60-70%之間，亦獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局(諾貝兒寶貝)、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台強勢青睞導入且紛紛入股騰勢。



張智翔表示，面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，真正能勝出的，已不再是單純會做產品品牌，而是能同時整合醫療級研發、國際臨床驗證、通路策略、產品迭代速度，且能快速轉化成市場可銷售產品、快速帶動通路端的會員回購的“新型保健品公司”。騰勢正是這個產業拐點中脫穎而出的少數企業，能跨品類、跨通路快速複製成功模式，形成通路巨頭、科技公司等高度關注的焦點，且成為股東的主要原因。







(圖)騰勢以「全通路×多品牌×數據驅動」的營運模式，提升品牌滲透率與市場份額，敲開保健品+寵物保健雙金礦市場，獲藥局、實體與電商通路巨頭青睞，打造健康新國力。圖中為創辦人兼董事長張智翔。



騰勢以「天然、無毒、純粹產品」的理念開始，2019年因應營養保健、寵物等快速消費品(FMCG)需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，謹慎開發出每款食品及生活用品等，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線，目前已成各大藥局、實體通路與電商平台的保健品熱銷排行榜中一環。



張智翔指出，公司目前的營收約有7成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，其是2019年所成立，專為東方人設計的植萃保健食品，專注人體代謝、消化保健、美妍能量等的核心品牌，產品以醫療級研發、臨床驗證、科學機制配方為基礎，擁有BmpP專利山苦瓜胜肽、92% Omega-3rTG高濃度魚油EX、ABC PRO+雙向調節益生菌...等之相關專利產品，其也榮獲國家品牌玉山獎、SNQ國家品質獎章、歐洲金質獎...等多項品質獎章，尤其在苦瓜類的產品方面，今年7月公司更是推出全台首款獲得衛福部核准“血糖調節”健字號之「穩安健」，在功能性保健市場高度競爭的時代，能獲得健字號核准的產品，不僅象徵安全與功效雙重認證，更意味著產品具備「醫療級規格」與「專業背書」。



騰勢表示，「穩安健」憑藉其醫療研發能量，成功打開50+銀髮、慢性病前期族群的高成長市場，成為藥局、醫療通路以及健康平台積極導入的重量級產品。從今年的銷售表現來看，7月苦瓜健字號上市後，帶動苦瓜品類銷售月均營收較上市前大幅成長43.6％。



騰勢持續深化“保健品與寵物保健“雙箭策略，旗下包括達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂等，打造多品牌矩陣，全面涵蓋成人保健、寵物營養與生活健康用品，同時拓展線上、線下通路布局，並運用數據化管理CRM會員分級、回購週期追蹤、AI產品推薦、跨品牌導流、O2O通路整合等，積極以「全通路×多品牌×數據驅動」的營運模式，提升品牌滲透率與市場份額。（自立電子報2025/12/10）