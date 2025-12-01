高市早苗《進擊的巨人》名言引暴動！他曝超強策略：用世界級語言抗中國

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。近日，高市早苗出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議，在演講時引用《進擊的巨人》中的台詞，用英文喊「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了。」引爆全場歡呼，資深媒體人矢板明夫就分析其用意，「日本的動漫是世界級語言」，高市早苗選擇用「全球共同語言」，來面對中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本。

矢板明夫表示，中國對日本情緒勒索停不下來，但被抗議的日本首相高市早苗，已經翻到下一頁了。她在東京出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議的演講內容，吸引國際媒體大量報導。因為高市早苗引用人氣動漫《進擊的巨人》中的台詞，在這場演講快結束時，面帶微笑地用英語說出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」（Just shut your mouths! And invest everything in me），向與會者喊話投資日本，引爆全場熱烈掌聲。

高市早苗引用動畫「進擊的巨人」主角艾連台詞的英語版，呼籲外資擴大對日投資。(圖/高市早苗臉書)

矢板明夫指出，這句話原本是由動漫中的主人公在絕境中對部下說出的，意思是「沒有保證，但既然你們選擇跟著我，就把一切押上來」。冷靜、直接、負責，完全是領袖的語氣。

矢板明夫分析其用意，認為高市早苗非常清楚，日本的動漫是世界級語言。當中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本時，她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。

矢板明夫直言，在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方。不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來，讓人記得住。他認為，「高市雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」她不畏中國的壓力，不退縮也不害怕說出真話，沈著應付、不卑不亢，她的態度為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣、鼓舞了人心。

