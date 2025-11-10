AI股下一棒輪到誰？ 專家緊盯「4騎士」：能跨層位是關鍵





全球掀起AI熱潮，帶動相關概念股迎來好表現，根據臉書粉專「萬鈞法人視野」分享，他點名台股上週有川湖、智邦、貿聯-KY、勤誠等「AI 四騎士」，他們相繼傳達一個訊號，即是AI資料中心資本支出沒有降溫，需求瓶頸正從GPU移動到機櫃、互連、電力與液冷，最終回到系統整合能力。

「萬鈞法人視野」發文表示，電影《出神入化3》還沒上映，據悉片中有所謂的四騎士，而他認為台股上週也有「AI四騎士」，分別是川湖、智邦、貿聯-KY、勤誠，分別透過法說會揭示AI基建的新節奏。

根據該粉專說法，四大AI供應鏈核心廠接連舉辦法說會，整體觀察下來誰能跨越層位、整合設計與產能，就能在這波AI基礎設施擴張中，如今AI資料中心資本支出也沒有降溫，需求瓶頸正從GPU移動到機櫃、互連、電力與液冷。

「萬鈞法人視野」指出，川湖本季交出亮眼成績單，第3季營收43.7億元、毛利率74.6%、EPS 33.55元，但市場焦點並非數字本身，而是管理層對產能與節奏的信心，伺服器產品營收比重已逼近九成，而且以美元結算、具備天然避險效果，再者公司核心產品如導軌與抽拉機構已從「選配」變為「標配」，在主要AI伺服器平台中皆為必要組件。

目前川湖稼動率大約六成，公司同步規劃二廠與美國據點，導入智能化生產後產能可再增二成，若滿載月營收可達25億元，該公司管理層強調，跨平台綁定效應可平滑營收波動；毛利短線可能因員工分紅與產品組合變化微幅下滑，但長期成長動能不變。風險面仍在於全球系統性變數與針對中系侵權訴訟的進展。

「萬鈞法人視野」描述，智邦3Q25營收達729億元、EPS 14元，延續高成長走勢，根據該公司說法，800G交換器已進入量產領先階段，1.6T產品也進度超前，從新平台到量產的週期明顯縮短，同時公司宣告「L11（Rack-level）」整合計畫：2026年第一季研發完成、第二季量產、第三季通過認證，象徵智邦將從「盒子」正式升級至「機櫃層」。

此外智邦也著手布局光學技術，押注WSS/OWS光學交換開關，並以「DSP＋光引擎」作為CPO商用化前的過渡方案，實現AI資料中心的光傳輸升級，對此該公司坦言，目前地緣政治、人力與零組件短缺仍是瓶頸，但整體產品階層與營收曲線皆持續上移。

「萬鈞法人視野」分析，貿聯3Q25營收184億元、營益率19.5%、EPS 13.51元，再創歷史新高，該公司聚焦AI資料中心電力與高速互連兩大主軸——隨著AI伺服器功率突破100kW，資料中心電規正從48V轉向400V/800V HVDC，貿聯已成為800V HVDC生態核心夥伴。

在互連領域，400G產品已放量，1.6T研發持續推進；同時布局混合銅光與低損耗光纖架構，擴大在「電–光」交會區的市佔，此外公司也跨足半導體設備子系統整合，形成AI與設備資本循環的雙軌布局，有管理層指出，AI電力與互連層的工程密度極高，OPEX管控將以流程優化與自動化提升為重點。

根據粉專描述，勤誠3Q25營收56.6億元、毛利率31.3%、EPS 8.01元，表現亮眼。公司今年將主力從伺服器機殼推進到客製化機櫃，AI伺服器專案（HGX、ASIC、GB系列）已全面導入，機櫃營收占比預計明年突破一成，勤誠同時展開「三項延伸」如下：

一是客群延伸，美中台三邊並進；二是產能延伸，美國NCT廠年底試產、德州

自建廠洽談中；三是產品延伸，從機殼走向整櫃解決方案。

公司強調將以「自製＋小聯盟」模式避免過度擴張，費用率維持9–10%。

「萬鈞法人視野」強調，從上述四家公司的法說會內容來看，AI資料中心建設熱度不減，其中川湖穩居機構核心位置、智邦跨入Rack-level整合、貿聯-KY卡位電力與互連關鍵、勤誠則以客製化機櫃延長成長曲線，市場關注焦點從GPU供應轉向「機櫃—互連—電力—整合」的完整鏈條，成長動能更分散、更具延續性。

該粉專認為，觀察後市，投資人可關注四項關鍵變數如下：

1.CSP的Rack-level導入進度（影響智邦、勤誠）

2.HVDC落地與規格統一速度（影響貿聯-KY）

3.產能與在地化進度（影響川湖、勤誠）

4.人力與關鍵零組件供應瓶頸（四家公司皆受影響）

（封面示意圖／PhotoAC）

