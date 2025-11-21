Google 宣布，旗下跨平台檔案分享服務「Android Quick Share」將正式支援與蘋果的 AirDrop 功能互通，打破了長期以來 Android 與 iOS 裝置間傳檔的壁壘。這項功能將率先在最新的 Pixel 10 系列手機上推出，未來也計畫擴展至更多 Android 裝置。

Android Quick Share正式支援與蘋果AirDrop互通，Pixel 10系列率先搭載、打破跨平台傳檔高牆

不靠蘋果幫忙，Google 自行打通任督二脈

過去，Android 與 iOS 之間的檔案傳輸一直是使用者的痛點。雖然市面上已有如 OPPO、vivo 等品牌透過第三方技術 (如 O-Share 聯盟)實現跨品牌傳檔，甚至部分方案號稱能與 iPhone 互通。而三星也有自家搭配 Wi-Fi 傳輸的 Quick Share 解決方案，但由 Android 系統層級直接支援與 AirDrop 的原生互通，這還是頭一遭。

Google 表示，這次的互通是透過「自身實作」達成。意味這並非 Google 與蘋果官方合作結果，而是 Google 單方面實現與 AirDrop 協定相容互通。

運作機制：利用「所有人」模式，雙向傳輸無障礙

在實際操作上，Google 的 Quick Share 將能與 AirDrop 的「所有人 10 分鐘」 (Everyone for 10 minutes)模式進行溝通。

• Pixel 傳給 iPhone： 接收端的蘋果裝置 (iPhone、iPad 或 Mac)需將 AirDrop 設為「所有人 10 分鐘」，Pixel 用戶即可在 Quick Share 介面中看到該蘋果裝置，並且順利發送檔案。

• iPhone 傳給 Pixel： 反之亦然，Android 裝置需將 Quick Share 設為「所有人 10 分鐘」或進入接收模式，即可接收來自 AirDrop 的檔案。

Google 強調，連線過程是直接且點對點 (peer-to-peer) 的，數據不會經過伺服器，也不會記錄分享內容。不過，目前暫時無法支援 AirDrop 的「僅限聯絡人 (Contacts Only)」模式，Google 表示歡迎未來有機會與 Apple 合作實現此功能。

安全性至上：Rust 語言加持，經第三方資安驗證

為了消除外界對於這種「非官方互通」的疑慮，Google 特別強調了安全性。該功能的通訊層核心是使用記憶體安全 (memory-safe) 的 Rust 程式語言編寫，這能有效防止緩衝區溢位等常見漏洞，抵禦惡意數據封包的攻擊。

此外，Google 也聘請了第三方滲透測試公司 NetSPI 進行獨立評估，結果顯示該實作不僅安全，甚至比業界其他類似方案更為強健，且無資訊洩漏風險。史丹佛大學資安專家 Dan Boneh 也對 Google 採用 Rust 構建互通層的作法表示肯定。

筆者觀點

Google 此舉無疑是對 Apple 封閉生態系的一次「突襲」。雖然這對使用者來說是極大的便利，但 Apple 會如何反應仍是未知數。Apple 可能會視此為安全漏洞並透過 iOS 更新進行封堵，屆時恐將引發另一場關於「開放 vs. 安全」的攻防戰。

無論如何，隨著 Pixel 10 系列開了第一槍，加上其他 Android 品牌在跨平台傳輸上的持續嘗試，消費者對於打破系統藩籬的期待已日益高漲。Google 選擇以 Rust 語言築起安全高牆，試圖在技術上證明「開放也可以很安全」，這步棋能否成功，端看是否蘋果支持。

