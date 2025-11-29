別懷疑！美國最常見密碼就是「它」，資安專家吐槽：年輕世代和老人一樣偷懶
生活在現代網路世界的我們，各種類型的帳號、網站或平台，都需要設置一組密碼，一方面擔心遭駭客入侵輕鬆破解、另一方面還憂慮，密碼種類如過於複雜，最終受傷的反倒是自己。幾乎人人手握十多組、甚至幾十組各式密碼的今天，資安企業也整理出一份「最常見弱密碼」排行榜，此次特別針對美國本土用戶，讓大家知道、到底這些美國人會優先選用哪種簡單易記的密碼？
《福斯新聞》引述兩家資安企業的報告，這兩家資安公司，分別是NordPass和NordStellar，擅長於追蹤外洩憑證和網路威脅的他們，審查數百萬個外洩密碼、並進行趨勢分類，得出的結果非常明顯：許多人仍然依賴簡單的單字、簡單的數字串和熟悉的鍵盤模式，以此方式設置私人密碼。
因為這種做法，才能讓最大可能地降低遺忘機率，可是、也因為這些簡易選擇，為外部攻擊者提供一條、可以快速進入無數帳戶的捷徑。
最新的報告一共整理出20組、美國用戶最常見的密碼選擇，其中位居榜首的單字，居然是「admin」！事實上，如果曾自行新安裝和設定網路設備的讀者，對此字一定不陌生，因為這就是許多品牌的原始出廠設定。
2025年美國最常見的20種弱密碼：
admin
password
123456
12345678
123456789
12345
12345678910
Gmail.12345
Password1
Aa123456
（其餘包含各種數字串，像是111111、123123等）
這類弱密碼，一直都是網路世界的一大主要問題，因為駭客或罪犯如想入侵，往往會依賴自動化工具輔助。而這些工具在破解過程中，會「優先嘗試」簡單的單字和常見使用模式。當全美或全世界有數百萬人，都和你一樣使用相同、單純和非常簡單的密碼時，就能讓外部攻擊者可以迅速得手。
此外，資安專家們也發現一個盲點，許多人會先入為主地認為，年輕世代更懂得數位安全，因為他們是伴隨著手機和社群一起長大的人。但實際研究卻顯示，這種假設完全錯誤。NordPass就在其報告中直言，18歲的年輕小夥子，往往與80歲長輩選擇同樣薄弱的密碼模式。
年輕用戶：偏好長數字序列，傾向避免加入名字。
年長用戶：傾向使用名字為密碼主體。
無論是年輕或年長使用者，兩個群體都沒有創建更安全或隨機的字串，這使得攻擊者一樣有機可乘。
報告也給出建議，讓民眾可以透過簡單步驟提升數位安全：
創建強隨機密碼：選擇長密碼或短語，目標至少20個字元，混合字母、數字和特殊符號。
避免密碼重複使用：每個帳戶都使用唯一且獨特的密碼，這樣如果某天其中一個被駭，其他帳戶仍能保持安全。
審查並更新弱密碼：檢查舊的登入憑證，替換任何太短、可預測或重複使用的密碼。
使用密碼管理器：密碼管理器能幫助你創建安全密碼，並以最安全的方式儲存，讓未來要使用時可以自動填寫，無需個別記憶它們。
開啟多重驗證（MFA）：MFA會在登入介面增加第二道檢查，是阻擋外部攻擊者最簡單的方法之一。
保持軟體更新：定期更新手機、瀏覽器和應用程式，修補罪犯試圖利用的安全漏洞。
