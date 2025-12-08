不動產聯盟總會：明年房市量增價穩 關鍵字為「啟」

（中央社記者何秀玲台北8日電）中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，今年房市受政策影響，產業急凍、量縮價穩，不動產價格幾乎是「鐵板一塊」，可用「硬」代表全年走勢；不過今年GDP可望創15年新高，就看明年政策能否鬆綁，讓市場開啟新局，明年關鍵字為「啟」。

中華民國不動產聯盟總會今天舉辦不動產聯合年終記者會。林正雄說，自2024年9月19日央行發布第7波選擇性信用管制後，房市全面凍結，成屋成交量約縮減3成，預售屋更減少7成。截至今年9月底，全台預售屋交易僅2.81萬棟，年減73%；他預估2025年買賣移轉棟數落在25.6萬棟，恐創近9年新低、35年來次低。

展望明年，林正雄認為，適逢選舉年，政策若能鬆綁，加上台灣GDP有望重回亞洲四小龍之首等雙引擎，明年房市有望轉為「量增價穩」。

林正雄指出，2026年房市有3大支撐因素。第1，家庭結構轉變帶動需求，每年平均新增逾13.5萬戶家戶，形成潛在購屋剛需，只是目前多處於觀望。第2，雖人口陷入負成長，但購屋主力31至50歲族群仍將陸續進入市場，推估未來20年間，平均每年約35.6萬人有購屋需求，將為建築市場提供一定支撐。

第3，1999年921大地震撼動全台，2002年完成修法提高建築耐震係數，目前全台屋齡20年內住宅僅23.4%、約222萬棟，但超過7成、約718萬棟住宅不符耐震設計；未來10年間，平均每年有16.4萬棟住宅屋齡達到30年，準備進行都市更新。

不動產聯盟總會也對政府提出建言。林正雄表示，新青安貸款補貼將於明年7月底終止，加上去年第7波打炒房，弱勢首購與第二戶族群被迫承擔高風險，貸款成數落差30%直接導致違約潮；他呼籲應儘速推出「新新青安」，加碼提高首購可貸成數、降低自備款負擔，並設置周延弱勢保護機制。

另外，則是附條件鬆綁第二戶貸款管制。林正雄建議，政府應適度針對特定情形購屋者給予貸款鬆綁，如因新生兒增加居住空間的換屋需求，將對於提升生育率有所助益；或針對將房屋投入社會住宅者，也能增加社宅資源，更有效率擴大供給。（編輯：林家嫻）1141208