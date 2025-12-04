中原大學70th信實原民瞭望台點燈儀式暨聖誕音樂派對12/16登場

【記者張嘉誠／綜合報導】

在歲末的微涼夜色中，中原大學將迎來一場融合信仰、文化與創意的年度盛典「中原70th 信實原民瞭望台點燈儀式暨聖誕音樂派對」。活動將於 12月16日（星期二）晚間五點至八點，在「設計學院原住民專班‧信實教學實作基地」舉行，邀請全校師生、家長、貴賓及社區夥伴一同參與。

此次活動以「信實之光照亮部落・中原70綻放榮耀」為主題，象徵在中原大學七十週年的重要里程碑中，信仰的光芒與文化的力量再次被點燃。當夜空下的「信實原民瞭望台」亮起，不僅象徵中原大學對原住民教育的承諾，也象徵著部落的文化之光，將從校園照耀到城市，並向世界發出溫暖的邀請。

圖▲中原大學信實基地：原民瞭望台的教學成果與文化場域。

亮點活動：一起在溫暖與創意中迎接聖誕

晚會將以「瞭望台點燈儀式」揭開序幕，點亮代表信心與盼望的光。接續的「聖誕音樂表演」將融合原住民吟唱與現代樂風，帶來一場獨具文化魅力的音樂饗宴。同時，現場也準備了 原民風味餐點，讓參與者不只聽見文化，也親身品嘗文化的美味。

除了表演與餐會之外，活動也設計了深受大家喜愛的交換禮物與歡樂摸彩，讓學校、家庭與社區在分享與祝福中更靠近彼此。活動現場將充滿笑聲、歌聲與燈火，共同迎接一年最溫馨的季節。

信仰 × 文化 × 設計：為七十週年點亮新的意義

中原大學設計學院原住民專班主任魯瑪夫博士表示，「信實原民瞭望台」是專班推動「原住民族跨領域專業人才培育計畫」的重要成果之一，也是教育部與原住民族委員會高度肯定的課程示範。瞭望台的誕生，結合了文化美學、木構造技術、場域設計、永續理念與社會實踐，是 USR 精神、STEAM 教育與原住民族文化基礎課程完整融合的實例。

課程從文化田野、設計構想、建模製作，到最後的場域建置，全程以「做中學」「學中做」為核心精神，使學生能在跨領域環境中實際發揮創意與能力。學生不只畫出設計圖，更親自參與木作工法、文化符號轉譯、環境整合等專業技能，將族群文化的智慧化為可觀看、可觸碰、可實踐的公共空間。

魯瑪夫博士強調，這樣的課程正呼應教育部長期推動的「跨域整合與實作導向設計教育」政策方向，也符合原住民族委員會對「文化扎根、人才培育與部落場域連結」的核心目標。信實原民瞭望台不僅是一件作品，更是部落文化、青年創意與高等教育共同交織出的象徵；讓文化不再停留於課本，而是化作校園中真實可見、可觸的文化地景，持續照亮下一個世代。

在中原大學七十週年的時間軸上，此次點燈儀式更具有深層意義：

它象徵中原以信仰為根、以文化為光、以教育為使命，持續照亮下一個世代。

圖▲中原大學信實基地教學現場，師生實作、共同完成的原民瞭望台文化建築。

支持原住民設計教育：點亮更多孩子的未來

在台灣，原住民設計教育仍是一條需要更多人同行的路。中原大學作為全國少數成立「設計學士原住民專班」的高等教育機構，不僅提供完整的跨領域設計課程，更致力於協助原住民學生在文化、美學與專業技能中找到自己的定位。

這座中原大學信實原民瞭望台，是學生用雙手打造的文化地景；而每一次點燈，都是對孩子未來的祝福。誠邀社會大眾、教育夥伴、企業與政府單位：

一同支持原住民設計教育，讓更多青年能夠以文化為根，以創意為翼，飛向更廣闊的世界。

2025年12月16日（星期二）

時間｜17:00–20:00地點｜中原大學創新創業發展中心停車場旁「設計學院原住民專班・信實教學實作基地」

採線上報名：https://itouch.cycu.edu.tw/go/?w=8890@forms