協商《財劃法》地方怨沒有計算公式 莊翠雲：早在10/21就說明了

財長莊翠雲答覆立委賴士葆質詢時表示，明年度中央統籌分配稅款規模會比今年度擴大；而在垂直分配部分，錢、權都會做合宜的下放。（圖：立法院國會頻道）

行政院會20日將討論《財政收支劃分法》修法草案，財政部長莊翠雲今天（19日）表示，《財劃法》提報院會拍板後就會作詳細報告；至於計算公式，早在10月21日財政部就已經向地方作過說明。莊翠雲指出，依照政院版本，明年度中央統籌分配稅款規模會比今年擴大，垂直分配部分，不論錢、權都會合宜下放。

針對預計20日將提出的院版《財劃法》修正草案，國民黨立委賴士葆詢問，中央地方「分配比」是否為66比34？莊翠雲表示，明年度中央統籌分配稅款規模會比今年度擴大；而在垂直分配部分，錢、權都會做合宜的下放。賴士葆依據去年底《財劃法》完成修法後估算，今年度各地方可以增加台幣4100億元的統籌分配稅款，詢問政院版金額是否會比4100億更多？莊翠雲回應，根據去年底三讀修正通過的《財劃法》，明年度中央總體釋出1兆1683億元，其中中央統籌分配稅款8874多億，還有一般性補助款、計畫型補助款，行政院修法版本預計規模不會比現在少。

桃園副市長蘇俊賓批評，中央昨天召集地方協商政院版《財劃法》時，只提供一張A4紙的報告，且內容對計算公式和基礎隻字未提。莊翠雲則解釋，等《財劃法》修正草案提報院會討論後，就會做詳細的報告；至於公式問題，早在財政部10月21日開會時，就已經對地方說明過相關的計算方式。（張柏仲報導）