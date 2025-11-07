台北客家音樂影像故事推新篇 免費索票迎向世界客家





臺北市政府客家事務委員會自2018年起深耕「臺北客莊音樂影像故事」系列，持續以音樂視角探索都會客家的豐富人文。今年全新力作《我的遠方》音樂會，將以「世界客家」為主題，預計於11月30日（週日）下午在臺北表演藝術中心球劇場隆重舉行，即日起開放民眾線上免費索票。

聚焦夢想與跨文化交流 打造客家音樂新風貌

《我的遠方》音樂會以「夢想」為出發點，將客家文化的視野從在地臺北，延伸至國際，象徵一場從本土走向世界的文化旅程。本次節目聚焦於兩大敘事軸線：「外國人在臺灣做客家事」與「臺灣客家人在海外做客家事」，透過深度田野訪談，邀請多位具不同文化背景的創作者、藝術家及學者，分享他們追尋夢想與文化融合的生命故事。

節目陣容堅強，由金鐘獎得主徐哲緯擔綱主持，並集結金曲製作人黃培育，以及金曲創作群米莎、一虎一虎、劉榮昌、邱廉欽、粹垢Traego Band共同演出。音樂會融合「世界音樂」元素，將異國旋律與客家語言巧妙交融，創作出兼具國際視野與在地情感的全新客家歌曲，呈現跨文化交流下，客家音樂的嶄新面貌。

跨國受訪者凝聚意識 象徵旅程的精美小禮

臺北市客委會主任委員吳文德表示，《我的遠方》在籌備期間，邀請了多位長期關注客家議題的跨國受訪者，包含英譯客家文學《蕉王》的文學譯者史天慕、探尋客家身分歸屬的藝術家余曉冰、深耕客莊的宣教士朴仁秀夫婦，以及研究海外客家脈絡的學者專家等。透過這些雙向交織的生命故事，成功凝聚了當代客家的世界觀。

主辦單位也特別準備了100份精美旅行吊牌作為限量好禮，邀請觀眾於活動後打卡或填寫問卷即可免費領取。這份象徵「啟程」的小禮物，寓意著追夢的勇氣與心靈的遠方，期待與所有觀眾共下邁向心中的未來。

活動詳情與免費索票連結，可至臺北市客委會官網或「臺北客家」臉書粉絲專頁查詢。

索票連結：https://www.accupass.com/go/my_place_beyond



