台灣所得不均度全球相對低 央行：社福與租稅措施助縮短差距

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新報告指出，政府透過社福移轉及租稅措施，有助改善所得分配，長期以來台灣所得不均較主要經濟體低，以每人Gini係數衡量，目前台灣0.277，顯著低於中國大陸、美國(均為0.47)、新加坡(0.44)、英國(0.33)及南韓(0.32)。

央行副總裁嚴宗大明日將赴立法院財委會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。

根據央行報告，以5等分位可支配所得差距倍數衡量結果來看，2006年至2024年間，家庭最高所得20%組之所得成長29.0%，高於最低所得20%組之26.2%，每戶5等分位可支配所得差距倍數由2006年的6.01倍升至2024年的6.14倍。 不過，若以每人衡量並排除家戶人數變動因素後，差距倍數則由4.18倍降至3.92倍，顯示不均度下降。

Gini係數也呈現相似趨勢。每戶Gini係數自2006年的0.339微升至2024年的0.341，但每人Gini係數則由0.295降至0.277，均低於國際警戒線0.4。

央行分析，政府透過社會福利移轉與租稅措施，對縮短所得差距發揮顯著作用。以2024年為例，未計入政府移轉收支時，每戶所得差距倍數為7.38倍，計入後降為6.14倍，顯示政策干預具明顯改善效果。

央行指出，一般認為，1980年代以來，許多國家國內所得不均持續加劇，大抵係因全球化、技術進步等結構性因素所致。貨幣政策雖可透過維持物價與金融穩定，緩和所得不均情勢，但有鑒於貨幣政策對所得分配的影響複雜且不易認定，採取財政政策比如租稅措施及公共移轉支出以及結構性政策如教育政策、勞動市場政策等，可能更為直接有效。例如，政府提高最低工資，並增加移轉支出，將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅之重分配效果，均有助改善家庭所得差距，促進全民共享經濟成長成果。

