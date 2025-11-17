天氣轉涼必去！台北「半室外咖啡廳」精選5家推薦：吹風曬太陽享受都市綠意，超放鬆！
【文／Beauty美人圈．Arollin】
天氣開始轉涼，正是坐在半室外咖啡廳享受微風與咖啡香的好時節！台北有許多結合自然光與綠意的半戶外咖啡空間，氛圍慵懶又好拍，讓人一坐就不想離開。無論是假日想放空、平日想帶筆電工作，這些店都能同時滿足療癒與效率感。這篇精選「台北半室外咖啡廳推薦」，一起找間能曬太陽又不怕熱的好去處吧！
台北「半室外咖啡廳」推薦：小莫商行
位於信區的小莫商行，從菸酒專賣起家，近期轉型為白天咖啡廳、夜晚酒吧的歐風空間。店內以莫蘭迪色系與大片落地窗營造寧靜質感，白天來杯手沖咖啡、夜晚換成焙茶 Highball 或紅酒，氣氛從溫潤轉為微醺。戶外／窗邊座位延續街邊感，適合與朋友聊天或獨自放空。
「小莫商行」店家資訊
📍地址：臺北市信義區松勤街41號
📍電話：暫無
📍營業時間：15:00-23:00｜週一公休
📍其他：有低消｜客滿時限時2小時｜無提供訂位服務｜內有店狗｜可帶寵物，需繫牽繩
台北「半室外咖啡廳」推薦：2J CAFE
靠近大安森林公園的 2J CAFE，以復古老宅與森林系綠意結合的獨特氛圍讓人一秒放鬆。店內大量植栽、玻璃窗與木質裝潢營造「城市裡的綠洲」感，尤其戶外座位區宛如隱藏都市森林，一邊啜咖啡一邊感受綠葉輕風，非常適合朋友聚會、筆電打稿或午後放空。
「2J CAFE」店家資訊
📍地址：臺北市大安區建國南路二段79巷9號
📍電話：02 2700 3783
📍營業時間：10:00-22:00
📍其他：限時4小時｜有WiFi｜攜帶寵物僅限室外座位
台北「半室外咖啡廳」推薦：Costumice Café
位於捷運忠孝敦化站附近的 Costumice CAFÉ，是一間將時尚與咖啡精神結合的空間。店內採木質與棕色調打造出法式鄉村+工業混搭風，搭配室外半露天座位，有吸煙需求的人也能找到屬於自己的放鬆區。店裡不僅供應手沖咖啡與自家烘焙豆，還有輕食、草本啤酒與紅酒選項，非常適合午後或傍晚輕鬆流連。若你想找一處有氣氛、能歇腳也能創作的咖啡隱藏點，Costumice CAFÉ 是絕佳場景。
「Costumice Café」店家資訊
📍地址：臺北市大安區忠孝東路四段223巷71弄6號1樓
📍電話：02 2711 8086
📍營業時間：12:00-00:00｜週六12:00-01:00
📍其他：無提供訂位服務｜低消為每人一杯飲品｜週末、例假日限時3小時｜週末、例假日不接待12歲以下孩童
台北「半室外咖啡廳」推薦：咖啡黑潮
位於大安區巷弄的咖啡黑潮，是台北人心中的老靈魂咖啡館，悄悄在地經營超過24年。店內以木頭裝潢為主，氣氛文藝又自在，沒有過多裝飾，卻能讓人一坐就想待整個下午。且半室外的陽台座位，陽光灑落時特別愜意，無論是帶書、筆電，或與朋友閒聊都剛剛好。這裡像一杯溫潤的拿鐵，不張揚卻讓人上癮，是許多人愛用來放空、整理靈感的小角落。
「咖啡黑潮」店家資訊
📍地址：臺北市大安區和平東路一段141巷9-1號
📍電話：02 2357 0018
📍營業時間：13:00-18:30（週一公休）
台北「半室外咖啡廳」推薦：Congrats Café
藏身大安區文昌街巷弄的 Congrats Café，以老宅改裝的簡約風格與柔和光影打造出台北人最愛的療癒角落。從騎樓到二樓座位都充滿悠閒氛圍，特別是戶外區，微風吹來時最適合邊啜咖啡邊放空。人氣甜點肉桂捲香氣撲鼻，搭配手沖或拿鐵更是一絕。這裡不只好拍，更像是台北人的秘密據點，讓人一邊享受咖啡香，一邊慢慢補充靈感與好心情。
「Congrats Café」店家資訊
📍地址：臺北市大安區文昌街49號
📍電話：02 2700 6639
📍營業時間：週一～週五 09:00-20:00｜六日 11:00-20:00
📍其他：低消一人一杯飲品（餐點不算）｜平日不限時，假日限時2.5小時｜有WiFi
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
