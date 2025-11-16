德國財長啟程訪華 貿易和俄烏戰爭是重點
（德國之聲中文網）本周日，德國社民黨籍財政部長克林拜爾啟程飛往北京，參加德中財金對話。德國財政部一名發言人在柏林表示，此次會議旨在就宏觀經濟狀況以及在多邊機構中的合作進行政府層面的交流。克林貝爾尤其希望就以規則為基礎的貿易、原材料供應以及烏克蘭問題進行磋商。陪同克林拜爾一道訪華的，還包括來自德國金融行業的代表。
這位發言人還表示，此行的目的之一，是向中方明確傳達德國的利益訴求。周三，克林貝爾將繼續前往上海，並會在當地會晤在華經營的德國企業代表。
十月底，德國外交部長瓦德富爾臨時取消了訪華計劃。因為中方只為他安排了同中國外長王毅的會晤，德方則認為應當安排更多的會晤活動。與此同時，同時，北京方面對瓦德富爾多次公開批評中國的台灣政策表達了強烈不滿。
克林拜爾主張同中國開展“開誠布公的交流”
臨行前，克林拜爾公開呼籲與中國保持“開放對話”。
克林拜爾此前接受德新社采訪時表示：“我們不應該只是談論中國，而是應該與中國直接對話。”中國是國際事務的重要參與者，“世界上有許多問題，只有與中國合作才能解決。”
不過，這位社民黨政治家也強調，中國利用歐洲對中國稀土的依賴而進行施壓，是德國政府絕不可接受的。
克林拜爾在這次采訪中還談及了台海的緊張局勢。他表示：“中方必須始終清楚：我們非常密切地關注著台灣。若發生軍事行動，注定會導致外界改變對中國的看法。”不過克林拜爾也表示，他感覺中國政府希望與德國合作，並且也欣賞“在政治對話中不掩蓋分歧，而是坦開誠布公”。
周四，結束訪華行程後，克林拜爾將繼續前往新加坡，展開一系列雙邊會談。
作者: 德正 (法新社、世界報)
