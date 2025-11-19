挑戰ChatGPT！ Google推Gemini 3 稱能將你的想法化為現實

【緯來新聞網】Google 正式推出最新一代 AI 模型 Gemini 3，被視為邁向通用人工智慧（AGI）的重要一步，也是 Google 近年最具野心的技術升級。Google執行長 Sundar Pichai 形容這是公司最聰明的模型，推理、理解與情境判讀能力皆大幅提升，能更精準掌握用戶意圖。

這次更新的亮點，是 Google 搜尋新增的 AI「思考」功能。Google DeepMind 技術長 Koray Kavukcuoglu 表示，認為此模型能把每個人的想法化為現實，不論是學習、規劃或創作都能提升效率。另外，Google 同步推出強化推理模式 Gemini 3 Deep Think，在多項基準測試中展現接近博士級的推理能力，包括 GPQA Diamond拿下 93.8 分與 ARC-AGI 的新高紀錄。此功能目前僅限安全測試人員，之後將開放給 Google AI Ultra 訂閱者。



Gemini 3 自即日起全面導入 Google 生態系，包括 Gemini App、搜尋引擎中的 AI 模式，以及開發者平台 AI Studio 與 Vertex AI。Google 也重新設計了 App 介面，並推出多項新功能，部分將優先提供美國的 Gemini Pro 與 Ultra 訂閱者，再逐步擴大至全球。



外界普遍將 Gemini 3 視為 Google 追趕 ChatGPT 的關鍵一步。雖然 ChatGPT 仍擁有更高使用量，但 Google 近月的 Nano Banana 模型因影像生成速度快、畫質更穩定而引發話題，也讓外界更加期待 Gemini 3 的正式登場。Google 期望藉由更強的推理力、多模態能力與更自然的互動方式，在 AI 主導權的競爭中重新奪回優勢。

