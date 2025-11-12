捷運綠線通車倒數改善南崁交通 錢龍議員：應接續推動輕軌願景

【記者范文濱／桃園報導】

桃園捷運綠線北段七站預計明年通車，象徵桃園軌道建設邁入新里程，也代表蘆竹與市區正式接軌。捷運通車不僅提升交通動能，更是區域生活品質升級的重要關鍵。市府多年努力可嘉，但建設成果應進一步落實到人行環境、轉乘系統與市容改善，讓通車真正便利市民。錢龍議員也建議推動輕軌願景，自機捷A10站出發，串聯大竹、下南崁與都會核心，形成完整軌道生活圈。

市議員錢龍市政總質詢中表示，捷運北段周邊人行道與交通銜接仍有不足。他指出，今年初曾與市長及捷工局長視察南崁路二段及中正北路沿線，要求人行道改善與捷運通車同步完成，確保安全與無障礙設施完善。他並呼籲交通局強化Ubike布點與公車轉乘路網，建議都發局將「南崁綠具人計畫」納入捷運沿線整合，打造低碳綠色通勤環境。

錢龍議員關切捷運沿線噪音與市容，要求捷工局測試階段即收集噪音數據並提出防制方案，評估隔音牆及氣密窗補助，降低民眾疑慮。他建議市府藉通車契機推動沿線外牆整修、招牌美化與立面更新，讓捷運成為城市再造催化力量。

錢龍議員也提出「南崁都市輕軌」構想，建議市府在第二階段捷運規劃中納入南崁地區。輕軌可自機捷A10站出發，沿南山路銜接中正路延伸至市中心，串聯大竹、下南崁與都會核心，形成完整軌道生活圈。錢龍強調，南山路路寬足夠且交通潛力高，結合國一甲交流道及綠廊道系統，可有效分散通勤車流，呼籲市府與捷工局研議可行性，讓南崁軌道願景成為桃園交通新動力。

