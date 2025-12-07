搭捷運不用翻包找卡了！北捷QR碼明年1月啟用 信用卡與iPhone感應預計7月開放

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北捷運公司今（7）日表示，為提升票務系統的彈性與支付方式多元化，捷運閘門相關硬體建置已10月全面換裝完成，預計明年1月起正式與公車系統同步開放QR乘車碼；而信用卡感應乘車將自上線後進行約6個月的安全驗證，最快明年7月全面放行所有銀行信用卡與蘋果手機的「黑屏過閘」（ECP），屆時iPhone使用者甚至無需解鎖手機即可感應進站。

台北捷運公司今（7）日表示，捷運閘門相關硬體建置已10月全面換裝完成，預計明年1月起正式與公車系統同步開放QR乘車碼。（圖／方炳超）

北捷說明，「閘門電子主單元模組重置案」硬體更新10月已完工，票證與支付相關的建置與招標也同步完成，目前進入系統串接與測試階段。QR乘車碼方面，將支援市面常見的電子支付工具，包括TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等。北捷表示，後續將由各支付業者依序與捷運系統完成交易、資料傳遞與帳務相關測試，確保明年1月正式上線時運作順暢。

信用卡乘車部分，北捷指出，未來乘客除了持實體信用卡，也能透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應進站。依照各國際卡組織及收單銀行的安全規範，新系統依據信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，需先經測試驗證後才會分階段開放。至於外界高度關注的Apple Pay「黑屏過閘」（ECP），北捷表示，此功能目前由收單銀行與蘋果公司合作開發，只要驗測順利完成，最快可望在明年7月全面啟用，各家銀行的信用卡與iPhone黑屏過閘功能都可一次到位。

北捷表示，本次閘門升級總計安裝1396台電子主單元模組與2361組多元支付外掛箱體，不僅維持原有的儲值卡感應，也新增QR Code與信用卡兩種進站方式，整體將大幅提升旅客支付的便利性。

