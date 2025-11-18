【普發現金】領1萬嗨翻！單身女1原因怨不公平 一票人轟：沒出過社會？

生活中心／王文承、李宜樺報導

一名女子表示，普發一萬對於單身、沒有小孩的上班族而言不公平。（圖／資料照）

普發現金一萬元從昨（17日）起已可透過ATM領取，截至今日中午12時，已有150萬694人完成領取。然而，也有人對普發現金的公平性提出質疑。一名女子表示，對於單身、沒有小孩的上班族而言，普發一萬元很不公平。她指出，自己辛苦工作賺錢還要繳稅，現在稅額超收要退稅給民眾，但普發金卻「全民都可以領」，等於要養那些沒有工作的人，讓她感嘆：「辛苦工作是要做什麼？」此貼文曝光後，引發網友熱議。

單身女1原因怨普發一萬不公平



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她作為單身、沒有小孩的上班族，每年五月都要面對煩人的報稅月，平時辛苦工作賺錢，既沒有夫妻合併申報可用，也沒有小孩可扶養，還要養父母。她認為，其他人在享樂時，她卻要加班工作繳稅，結果現在稅額超收，政府普發一萬元給全民，讓她覺得非常不公平。

原PO指出，普發現金讓上班族感到，自己努力工作賺錢，卻要養那些不努力、不工作的人，而這些人還會認為這是「理所當然」，不會心存感激。她感嘆，雖然拿到一萬元讓人開心，但也似乎傳達了一個訊息：「不用太認真工作，因為繳的稅還要養全民」，讓她質疑自己的辛苦工作究竟為了什麼。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人以稅收觀點反駁原PO的看法：「真的有出過社會？」、「這世界本來就不是公平的，不要得了便宜又賣乖」、「大部分的人領的這一萬，是上面20%的人分給其他80%，跟你個人沒關係」、「2025年還有人用自己的角度談公平」、「如果你是繳稅前20%的大戶，那抱怨才合理」、「你繳的稅對你而言很多，但對國家來說真的不多，平均分下去，你可能連1元都佔不到」、「覺得不公平就去結婚生小孩啊」。

事實上，就政策設計，普發採用的是普及式福利——把所有人視為社會的一份子，而不是依繳稅金額切割誰值得、誰不值得領取。兒少尚無能力納稅，卻仍需被保障，這正是制度存在的價值。

若以「多繳多領」為標準，社會福利只會走向排除與分裂。單身是生活選擇，政府也不可能以政策去規定誰該結婚生子；普發的本意仍是全民共享，而不應只是個人結算。

