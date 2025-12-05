獨／聖誕樹下潛伏「黑影」！勤美商圈「全罩男「遭控專拍落單女 疑似慣犯

台中勤美商圈近日出現一名全身包緊緊的可疑男子，被指控手持單眼相機偷拍落單女子，引起民眾不安。警方表示尚未接獲正式報案，但已承諾加強巡邏。律師林柏宏解釋，在公共場所拍攝他人可能沒有隱私期待的保護，但若將照片用於營利，則可能違反《個人資料保護法》；若拍攝更隱私的部位，更可能觸犯《刑法》妨害秘密或性影像相關條款。然而，台灣目前尚未如韓國般，有法條規範在公眾場合未經同意拍攝路人的行為，讓許多年輕人感到無奈！

聖誕樹下潛伏「黑影」！勤美商圈「全罩男「遭控專拍落單女」 疑似慣犯。(圖／民眾提供)

廣告 廣告

台中勤美商圈近日出現一名頭戴全罩安全帽、全身包緊緊的可疑男子，被民眾指控手持單眼相機偷拍漂亮女生，引起許多人的不安。事件發生在12月初晚間，有女子發現這名男子專門瞄準落單女子拍攝，並在社群媒體上提醒大家要小心。此事件也讓人聯想到去年曾在該區域假扮義交、騷擾女遊客的楊姓男子，但攤商表示兩人應非同一人。目前警方尚未接獲正式報案，但已承諾會加強巡邏。

女子發現這名男子專門瞄準落單女子拍攝，並在社群媒體上提醒大家要小心。(圖／翻攝網路)

台中勤美商圈因近期設置的偽下雪聖誕樹，成為許多人拍攝網美照的熱門地點，吸引大量人潮。然而，這樣的人氣景點也可能成為不肖人士的目標。有女子在12月初晚間發現一名可疑男子，此人頭戴白色全罩式安全帽，身穿外套和手套，全身包得非常嚴實，手持單眼相機在現場活動。

曾在勤美商圈假扮義交指揮交通、偷東西並騷擾女遊客的楊姓男子是同一人。(圖／翻攝網路)

這名女子觀察到，該男子會在看到漂亮女生拍照時立即按下快門。女子的男友更指出，這名疑似偷拍的男子不會拍攝有男伴陪同的女生，而是專門瞄準落單女子。為了提醒大家注意安全，女子將此事件發布在網路上。

該男子會在看到漂亮女生拍照時立即按下快門。(圖／翻攝網路)

許多民眾對此表示擔憂，認為這種行為令人不舒服。有民眾表示，如果遇到這種情況應該會詢問對方為什麼要拍攝，並要求刪除照片。也有人表示會選擇趕快離開現場，以保護自己的安全

民眾對此表示擔憂，認為這種行為令人不舒服。(圖／TVBS)

這起事件也引發民眾討論，懷疑此人是否與去年五月因竊盜案出獄、曾在勤美商圈假扮義交指揮交通、偷東西並騷擾女遊客的楊姓男子是同一人。然而，勤美商圈的攤商表示，兩人應該不是同一人，因為先前那位體型較為嬌小。

若拍攝到更隱私的部位，則可能觸犯刑法中的妨害秘密或性影像相關條款。(圖／翻攝網路)

目前警方表示尚未接獲相關報案，但會加強巡邏，並調查是否為同一人所為。律師林柏宏解釋，在公共場所拍攝他人，被拍攝者可能沒有隱私期待的保護可能性，但如果拍攝者將照片用於營利用途，則可能違反個人資料保護法。若拍攝到更隱私的部位，則可能觸犯刑法中的妨害秘密或性影像相關條款。

公眾場合未經同意拍攝路人可能觸法並遭到判刑或罰款，但台灣目前尚未有相關法條規範。(圖／TVBS)

值得注意的是，在韓國，於公眾場合未經同意拍攝路人可能觸法並遭到判刑或罰款，但台灣目前尚未有相關法條規範。這也讓許多年輕人表示，面對這種情況，只能選擇制止對方或默默走開，保護自己的權益。

更多 TVBS 報導

女討愛心餐遭拒暴怒砸筷！懷孕老闆娘險遭殃

穿夾腳拖上咖啡廳！ 男大膽蹲地偷窺女如廁

黑衣男逛夜市「低頭偷拍女腿」 被尪逮正著送辦恐判3年

把轎車當輕軌？7旬婦開車誤闖 竟沿軌道「狂開7百公尺」

