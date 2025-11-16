經濟學人診斷「台灣病」切中要害？沈政男提2數據打臉央行：我就是受害者

英國《經濟學人》雜誌以封面專題報導與剖析了台灣經濟表面繁榮、實則危機四伏的怪現象，其中更提到新台幣長期被壓在低匯率的情況形成「台灣病」，央行隨即發聲明澄清，引發正反兩方論戰。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，自己就是深受「台灣病」其害的人，央行口口聲聲說「只是避免匯率波動太大，沒有干預」，既然如此，外匯存底應該會上上下下波動，結果卻是逐年攀高。兩句話總結「台灣病」的症狀就是「國家很有錢，人民苦哈哈」。

沈政男表示，一些網路論者竟然以為自己比《經濟學人》厲害，比如有一個寫手就說，台灣房價高不是只有《經濟學人》講的那樣，也有文化因素，台灣人愛買房子，殊不知，如果是這樣，如何解釋，同樣是愛買房子的台灣人，一九九八至今，房價上漲了四倍？印象非常深刻，因為自己就是深受「台灣病」其害的人，他在一九九四開始當醫生，那時候利率七到十％，計畫存個一千萬就可以退休，因為利息就夠花，結果不到十年，利率降到了二%，後來又降到了一%。

台北房價高的嚇人 沈政男：只剩萬華新建案在百萬以下

沈政男說，當初一九九八，在台中買了公寓房子，正市區喔，一坪九萬三，於是他買了兩戶打通，然後客廳可以有二十坪。現在旁邊的新蓋大樓一坪四、五十萬，把他家兩戶賣掉，都買不了新大樓的半間，那就更不用說台北房價，看來看去，只有萬華的新建案一坪在百萬底下。然後看了20幾坪一間的房子以後，想說勉強買得起，但往前走到了宛如中南部的街巷裡，卻到處是坐在騎樓下的街友。自己還是屬於所得比較高的族群，如果是一般上班族年輕人，真的不知道他們對未來能有什麼期待，難怪大家不婚不生了。

沈政男指出，「荷蘭病」是說，因為某項產品出口強勢，造成貿易順差，使得本國貨幣升值，進而影響其他產業，甚至拖累一國經濟，而台灣為了避免「荷蘭病」，於是干預匯率，長期讓台幣低估，未料竟然引發了「台灣病」。低估台幣的證據之一是「大麥克指數」，也就是以大麥克在台灣與美國的售價比值，跟匯率比起來，可以看出台幣對美元被低估一半左右。背後的假設當然是合理的匯率會等於平均實質購買力，這也是《經濟學人》發明的方法。結果央行駁斥說，「大麥克指數不準！iPhone指數比較準！以iPhone指數來說，台幣還高估！」。

沈政男強調，堂堂央行的經濟學，就是這等程度，乾脆比可口可樂指數？甚至宮保雞丁指數？《經濟學人》就知道央行會辯護，於是用了第二個證據，也就是基本均衡匯率的指數。FEERs是什麼？此間無人解釋。其實就是合理匯率的一種算法，也就是經常帳剩餘落要在GDP的三％以內應有的匯率。以這個指數來計算，台幣對美元的合理匯率是二十五，等於低估了四分之一。台灣的經常帳剩餘高達GDP的十六％！事實上，即使大麥克指數不準，你看到在五十幾個國家裡，台灣是以此法推算，幣值低估最嚴重的國家，五十幾國的最後一名，你就知道央行根本就避重就輕。

兩大論點直指央行操縱匯率 沈政男：閒錢太多 導致房價飆漲 ​

沈政男質疑，央行口口聲聲說「只是避免匯率波動太大，沒有干預」。既然如此，外匯存底應該會上上下下波動，結果卻是逐年攀高。央行為什麼要這麼做？維持外銷優勢，讓台灣出口持續成長，帶動經濟發展。另一個因素是外銷廠商的遊說壓力，以及央行在台灣的傳統權威地位，使得操弄匯率不只不被質疑，甚至你要批評，都會遭到訓斥。

沈政男說，問題是就會產生「台灣病」的後遺症，造成了經濟體系的扭曲。第一個就是因為台幣嚴重低估，進口物價偏高，使得消費傾向下降，儲蓄率超高。台灣儲蓄率超高，不是因為國內投資過少，也不是人口老化，就是因為台幣被低估。台幣低估，閒錢多了起來，使得利率下降，貸款容易，而導致了房價飆漲。另一個「台灣病」的症狀是，勞工的生產力提升一倍，但單位勞動成本卻下降了兩成，原因就是薪資沒有成長。刻意壓低匯率，使得民眾消費不起，都去存錢，閒錢多了起來，然後鼓勵壽險業去買美債，進而使得台幣不至於升值，而閒錢太多的結果就是房價高漲，至於薪資，反而沒成長。

​沈政男用兩句話總結「台灣病」的症狀：國家很有錢，人民苦哈哈。大家都已經知道低薪與高房價是台灣經濟的沉痾，但沒人可以像《經濟學人》用一套理論講得這麼清楚。所有理論都有侷限，但這不是別人，而是世界最好的國際政經雜誌給台灣的診斷，聰明的人都會聽進去，而且趕快取用，引以為戒。

