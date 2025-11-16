返鄉故事列車成為移動舞台 預熱台東人漂移拼搏主題展

▲旅外台東人回家啦！返鄉故事列車成為移動舞台，預熱明年台東人漂移拼搏主題展。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】火車車廂為舞台，旅外遊子是主角台東縣政府主辦的「2026台東博覽會」-「東GO！台東人漂移拼搏主題展」已提前啟動預告，11月15日特別包下由台北出發的自強號騰雲座艙，辦理「東GO！台東人返鄉故事列車」，吸引許多旅外台東人報名搭乘返鄉。在這班車上沒有時間睡覺，因為不只有王宏恩、余文秀等歌手上車演唱離返鄉主題歌曲，陳瑞莎、劉書晨等分享生命故事，有懷念的池上便當享用，每位台東遊子更是交流主角，數小時的車程成為一場有笑有淚的車廂派對，由台北出發開往台東，全程滿載濃濃鄉愁和故事！

廣告 廣告

台東縣政府將於明(2026)年辦理「2026台東博覽會」，展會以「Slow for Life」為標語，「慢經濟」為策展核心，綻放「台東藍」為願景，融合南島文化精神與永續發展理念，邀請大家放慢腳步，走進台東，感受這片土地獨有的節奏與豐盛。博覽會預計於明年夏季間舉辦，而「東GO！台東人漂移拼搏主題展」是其中的展出項目，內容涵蓋於微光市集的主展區、縣內各處的復刻老店全城展以及縣外(台北、高雄)的衛星展，更特別的是，還有為期約兩週的金馬號的復刻體驗，讓觀展者能親身感受昔日金馬號的風華與記憶。

「在離鄉與返鄉之間，遇見台東人的勇氣、愛和夢想。」國計處李素琴處長表示，東GO！So Please Don‘t go是此次「台東人漂移拼搏主題展」的主要概念，看似矛盾的文法，卻是台東人的心情，表達人們「在依依不捨裡勇敢向前走，在浪跡天涯時知道仍有家」的離返故事。主展覽雖然在明年，但今年就先已啟動部分暖身活動，期待喚起許多台東人在外打拼的共同經驗，也為2026台東博覽會預熱聚氣。

這班限定的「東GO！台東人返鄉故事列車」，從承載著許多外漂記憶的台北車站出發，一路駛往故鄉台東。數小時的車程中，歡笑與淚水交織，騰雲座艙的車廂成為移動舞台，車上邀請多位旅外台東人及音樂人現身分享：金曲歌王王宏恩以歌聲唱出台東族群情感與土地記憶，也分享從布谷拉夫部落來到台北追尋音樂夢想的心路歷程 ; 去(113)年剛拿下台北市原民林班歌大賽冠軍的劉書晨，則分享在北東兩地往返的過程中，如何以音樂和文化行動持續與台東連結。

歌手余文秀更開放點歌，幫唱出旅客心中說不出口的鄉愁主題曲 ; 近年以網路節目和主持大受歡迎的陳瑞莎（莎莎） 以一貫的幽默暢談自己國中畢業第三天沒和媽媽說就自己坐火車北上大冒險，以及返鄉慢慢找到認同的感人歷程。乘客們也攜帶一件代表與台東連結的物件，如舊照片、書信或個人紀念品等，輪流訴說與台東之間的情感故事。

「台東站到了！」當廣播響起，列車駛抵台東火車站，代表每個人下一趟旅程的展開。「東GO！台東人漂移拼搏主題展」期待有更多台東人回憶起自己的漂移拼搏歷程，也找到自己的方式重新與故鄉連結。更多關於2026台東博覽會及本次展覽資訊，也歡迎持續關注官網及社群。