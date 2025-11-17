錼創、沛爾生醫、愛爾達今起可當沖！創新板獨角獸tibit正式登場，加速推動資本市場變身亞洲那斯達克
臺灣證券交易所於週一（11/17）舉辦「創新板3.0」發表會，董事長林修銘宣布創新板邁入新階段，並正式發表全新象徵角色──臺灣創新板獨角獸「tibit」。 林修銘表示，自2021年創新板成立以來，歷經四年努力，終於迎來「3.0時代」，象徵臺灣新創市場邁向國際的重要里程碑。
他指出，隨著政府推動「亞洲NASDAQ」與「亞洲資產管理中心」政策，臺灣創新板獲得明確定位並鬆綁多項法規，注入新活力，「tibit象徵臺灣創新與數位核心的融合，也代表臺灣邁向國際的決心，讓世界看見臺灣」。
以tibit為核心 打造「獨角獸孵育基地」
林修銘強調，臺灣創新板將以tibit為精神象徵，推動「獨角獸孵育基地」的核心使命，鎖定AI、半導體、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等前瞻產業，加速資本市場與國際接軌。
根據證交所說明，tibit的推出承載三重戰略意圖：
第一、推動創新宣傳與全民參與
藉由tibit親和力強的形象，將複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近創新板與一般投資人的距離，提升社會對創新板的關注。
第二、強化市場競爭力與產業聚焦
tibit代表創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，其紅寶石獨角象徵市場脈動感應系統，寓意創新板將引領具核心優勢的新創公司，提升臺灣資本市場的國際競爭力。
第三、向國際資本發出明確信號
作為獨角獸的象徵，tibit將向全球創投與私募基金傳達，臺灣具備完善的政策支持與資本市場基礎，是孕育高成長企業的理想基地。
創新形象結合科技與文化 tibit從臺灣出發
tibit的設計理念，是將「臺灣的創新能量」具象化為一個蓄勢待發的能量生命體。紅寶石獨角象徵創新的火花與潛能被啟動，身上的科技紋理則體現臺灣在半導體與AI產業的厚實基礎，翅膀象徵國際移動力，代表臺灣創新勇於飛向全球。
林修銘形容：「tibit不只是國際象徵的獨角獸，更融合了臺灣的文化精神與人文特質。」他幽默地說，tibit將帶著鹹酥雞與珍珠奶茶走向世界，讓科技與文化並進，展現臺灣軟實力。
他進一步指出，證交所將以tibit為起點，陸續舉辦跨領域活動，從科技展演到文化創意，讓創新精神從臺灣出發、走向國際舞台。
圖為證交所董事長林修銘。（攝影：林韋伶）
創新板3.0再鬆綁 12檔創新股開放當沖
為配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，證交所同步宣布創新板3.0的制度鬆綁與配套措施，積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平臺」。自11月17日起，愛爾達-創（8487）等12檔創新板股票開放當沖交易，成為3.0上路後的第一波改革亮點。
目前共有21檔創新板股票掛牌，開放當沖的12檔包括：巨鎧精密-創、鴻華先進-創、倚天酷碁-創、鈺寶-創、億而得-創、正瀚-創、平和環保-創、錼創科技-KY創、沛爾生醫-創、青新-創、微矽電子-創與愛爾達-創等。
證交所表示，當沖機制的開放可提升市場流動性，增加投資人參與意願，有助於新創公司在資本市場籌資更順暢，同時也為投資人提供更靈活的交易選項。後續相關鬆綁措施預計將於12月底前陸續實施，擴大創新板的市場能量。
從金融到文化 創新板展現臺灣新創軟實力
證交所指出，tibit不只是金融宣傳角色，更代表臺灣創新生態系的精神總和。它的紅角被設定為能量匯聚點，能「感應創新潛能」，每當紅光閃爍，象徵新的創意即將誕生。其誕生日定為8月21日，星座為太陽獅子、月亮水瓶，象徵自信、理性與創造力的融合。
照片來源：證交所提供。
外表充滿時尚感的tibit，性格設定為「外表有型、創意敏銳」，對潮流、科技與文化變化都極為敏感；喜愛的食物「珍珠奶茶與鹹酥雞」，象徵臺灣創新精神與生活文化的結合。
證交所強調，未來tibit將化身創新板的行動代言人，不僅活躍於國際論壇，也會走入校園與新創社群，推廣創新板理念，「我們希望藉由tibit，讓全球投資人與創業家都能理解：臺灣的新創不只是科技，更是一種文化能量」。
更多今周刊文章
天氣／入秋最強冷空氣來了！全台有感降溫「最低剩14度」這天最濕冷，雨下到何時？10日預報搶先看
普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看
以為勞保有5年投保最高薪資45800元，後面保基本工資就夠了？省保費降級距2個血淚案例：退休金少領百萬
其他人也在看
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 21 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 17 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 22 小時前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 20 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 18 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 18 小時前
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」
[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額新頭殼 ・ 17 小時前