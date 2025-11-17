錼創、沛爾生醫、愛爾達今起可當沖！創新板獨角獸tibit正式登場，加速推動資本市場變身亞洲那斯達克

臺灣證券交易所於週一（11/17）舉辦「創新板3.0」發表會，董事長林修銘宣布創新板邁入新階段，並正式發表全新象徵角色──臺灣創新板獨角獸「tibit」。 林修銘表示，自2021年創新板成立以來，歷經四年努力，終於迎來「3.0時代」，象徵臺灣新創市場邁向國際的重要里程碑。

他指出，隨著政府推動「亞洲NASDAQ」與「亞洲資產管理中心」政策，臺灣創新板獲得明確定位並鬆綁多項法規，注入新活力，「tibit象徵臺灣創新與數位核心的融合，也代表臺灣邁向國際的決心，讓世界看見臺灣」。

以tibit為核心 打造「獨角獸孵育基地」

林修銘強調，臺灣創新板將以tibit為精神象徵，推動「獨角獸孵育基地」的核心使命，鎖定AI、半導體、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等前瞻產業，加速資本市場與國際接軌。

根據證交所說明，tibit的推出承載三重戰略意圖：



第一、推動創新宣傳與全民參與

藉由tibit親和力強的形象，將複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近創新板與一般投資人的距離，提升社會對創新板的關注。

第二、強化市場競爭力與產業聚焦

tibit代表創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，其紅寶石獨角象徵市場脈動感應系統，寓意創新板將引領具核心優勢的新創公司，提升臺灣資本市場的國際競爭力。

第三、向國際資本發出明確信號

作為獨角獸的象徵，tibit將向全球創投與私募基金傳達，臺灣具備完善的政策支持與資本市場基礎，是孕育高成長企業的理想基地。

創新形象結合科技與文化 tibit從臺灣出發

tibit的設計理念，是將「臺灣的創新能量」具象化為一個蓄勢待發的能量生命體。紅寶石獨角象徵創新的火花與潛能被啟動，身上的科技紋理則體現臺灣在半導體與AI產業的厚實基礎，翅膀象徵國際移動力，代表臺灣創新勇於飛向全球。

林修銘形容：「tibit不只是國際象徵的獨角獸，更融合了臺灣的文化精神與人文特質。」他幽默地說，tibit將帶著鹹酥雞與珍珠奶茶走向世界，讓科技與文化並進，展現臺灣軟實力。

他進一步指出，證交所將以tibit為起點，陸續舉辦跨領域活動，從科技展演到文化創意，讓創新精神從臺灣出發、走向國際舞台。

圖為證交所董事長林修銘。（攝影：林韋伶）

創新板3.0再鬆綁 12檔創新股開放當沖

為配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，證交所同步宣布創新板3.0的制度鬆綁與配套措施，積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平臺」。自11月17日起，愛爾達-創（8487）等12檔創新板股票開放當沖交易，成為3.0上路後的第一波改革亮點。

目前共有21檔創新板股票掛牌，開放當沖的12檔包括：巨鎧精密-創、鴻華先進-創、倚天酷碁-創、鈺寶-創、億而得-創、正瀚-創、平和環保-創、錼創科技-KY創、沛爾生醫-創、青新-創、微矽電子-創與愛爾達-創等。

證交所表示，當沖機制的開放可提升市場流動性，增加投資人參與意願，有助於新創公司在資本市場籌資更順暢，同時也為投資人提供更靈活的交易選項。後續相關鬆綁措施預計將於12月底前陸續實施，擴大創新板的市場能量。

從金融到文化 創新板展現臺灣新創軟實力

證交所指出，tibit不只是金融宣傳角色，更代表臺灣創新生態系的精神總和。它的紅角被設定為能量匯聚點，能「感應創新潛能」，每當紅光閃爍，象徵新的創意即將誕生。其誕生日定為8月21日，星座為太陽獅子、月亮水瓶，象徵自信、理性與創造力的融合。

照片來源：證交所提供。

外表充滿時尚感的tibit，性格設定為「外表有型、創意敏銳」，對潮流、科技與文化變化都極為敏感；喜愛的食物「珍珠奶茶與鹹酥雞」，象徵臺灣創新精神與生活文化的結合。

證交所強調，未來tibit將化身創新板的行動代言人，不僅活躍於國際論壇，也會走入校園與新創社群，推廣創新板理念，「我們希望藉由tibit，讓全球投資人與創業家都能理解：臺灣的新創不只是科技，更是一種文化能量」。





