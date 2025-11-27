韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）今天凌晨發射成功，當局在宣布這項消息同時，也表示未來每年至少會發射一次火箭，維持產業生態系運轉。

首次由民間主導製造的世界號火箭這次也是首次進行夜間發射，雖然因感測器信號異常一度延遲發射，但最終在可發射時間段的最後一分鐘、凌晨1時13分發射，其搭載的次世代中型衛星3號之後在1時55分確認通信。

韓聯社引述韓國宇宙航空廳及航空宇宙研究院報導，這次發射過程一切順利，成功將中型衛星3號及12顆立方衛星送上太陽同步軌道（SSO）。

宇宙廳長尹寧彬表示，韓國政府將在2027年底前再進行2次世界號發射，同時開發比世界號性能更佳的次世代火箭，培植國內宇航開發能力。他也說，目前正在規劃2028年第7次發射的預算，未來目標是每年發射一次火箭。

尹寧彬說明，宇宙廳打算為第7次發射爭取50億韓元（約新台幣1.1億元）預算，未來將以保障民間發射需求的方式提高民間企業參與度。

韓華航太這次作為系統整合公司負責生產及組裝，並直接參與發射管理中心及任務管理中心營運，其代表孫在日（音譯）坦言，世界號第3次及第4次發射之間相隔2年半，「維持產業生態系並不容易」，企業面臨技術人員出走等問題，但最終克服了困境。（編輯：張芷瑄）1141127