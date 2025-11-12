200棵漸層落羽松樹海大道！全台最美停車場37層寺廟一次拍

文／景點+ Carol整理報導

漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！

「中台禪寺」200棵漸層落羽松樹海大道，吸引網友前往取景。（圖／queena__0302）

「中台禪寺」位於南投縣埔里鎮，寺廟停車場種有約200多棵的落羽松，每到秋冬之際，道路兩旁的落羽松由綠色轉為金棕色，形成一處漸層美拍樹海，讓這裡擁有「全台最美停車場」的美名。

於2025年11月9日拍攝的「中台禪寺」落羽松美景。（圖／queena__0302，以下同）

（圖／aaa123471）

取景時可在遠處放大鏡頭，捕捉充滿延伸感的落羽松大道，或選擇其中一側道路拍攝，捕捉一字排開的漸層落羽松，另外，園內還有「普台公園」、「同源橋」等多種美拍場景。

（圖／aaa123471）

（圖／aaa123471）

（圖／queena__0302）

「中台禪寺」樓高達136米、37層樓，為目前台灣最大、最高的佛教寺廟，且為世界第二高的佛教建築，其結合中西建築元素，由著名建築師李祖原先生所設計。主體建築以石材為主，由側面看過去宛如一位在青山中禪坐的行者，正面則像蓄勢待發的噴射機。

（圖／中華民國交通部觀光署，以下同）

推薦想找落羽松景點的旅人參考下方延伸閱讀，前往「CP值最高的落羽松」捕捉延伸感樹海步道！

【Info】

中台禪寺

地址：南投縣埔里鎮中台路2號

營業時間：8：00～17：00

