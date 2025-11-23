AI、無人機、行動能源站受矚目 國防AI應用創新競賽暨論壇盛大登場

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中科院舉辦的國防AI應用創新競賽暨論壇在大台南會展中心登場，邀請產官學研等各界菁英齊聚，以奠基不對稱戰力動能為核心，分享從全球趨勢到在地實踐的案例，並展示系列的研發作品，包含智慧化的無人載具群控、抗干擾或燃油計算，還有資安架構、家園防禦網、高光譜影像偵測，甚至是沒有電力的非常時期，如何打造堅實的能源補給站等，相關成果受到矚目。

台南市長黃偉哲參觀智霸AI科技展，對於創新研發能否納入未來的建設與防護體系，相當關心。(記者吳俊鋒攝)

這場活動聚焦人工智慧在國防領域的發展與實務應用，台南市長黃偉哲出席開幕典禮，感謝各界的投入，並強調當地在半導體與AI產業具有深厚基礎，未來將積極爭取中央資源攜手布局，以有別於傳統園區的創新模式，讓沙崙成為帶領台灣科技起飛的關鍵聚落。

廣告 廣告

黃偉哲強調，科技發展並非「為AI而AI」，而是著眼於國家安全、人民生活與城市韌性，希望大家共同打造更穩固的未來，也期盼未來台南與產業進一步的成長，都能有各界夥伴相隨前行。

現場也展示AI應用創新競賽的入圍作品，引人矚目。(記者吳俊鋒攝)

黃偉哲也參觀「智霸AI科技展」，他提到，台南近期受風災影響，更凸顯城市韌性的重要性，因此特別關注無人載具、行動儲能站，以及災害演算與管理、防疫設備與應變等創新研發，了解是否能納入未來的建設與防護等體系。

因應全球軍事人工智慧化趨勢，中科院結合台南資訊展舉辦這場競賽與論壇，從學術創意到產業技術、從戰略思維到實務運用，精彩呈現，要讓參觀民眾AI在各領域的發展，有更深刻的體認，並了解對於國防安全的重要性。

現場展示AI應用創新競賽的作品，海軍官校也有參加。(記者吳俊鋒攝)

另外，已邁入第10屆的神盾盃資安競賽部分，今年最大特色在於首度引進「霸主」爭奪戰，中科院與業界合作設計的各項模擬題型，由去年冠軍肩負防禦重任，晉級最後決勝階段的所有團隊則專門攻擊，選手們多來自台大、清大、交大、政大、成大等頂尖大學，都是人工智慧領域的後起新秀，AI的應用與處理功力一流。

賽事主要在模擬的醫療場域預置弱點，並融入AI相關議題，進攻隊伍必須設法突破守方設下的資安防護規則，進行惡意行為，雙方對戰猶如電競模式，提升精彩度，中科院也希望透過活動，為國家挖掘優秀人才。

神盾盃資安競賽再度登場，今年首度採取霸主爭奪戰，雙方進行精彩攻防。(記者吳俊鋒攝)

論壇則以邀請專家學者共同剖析人工智慧布局、超級運算架構，以及智慧決策實務案例，如何運用科技新創與半導體實力，提升不對稱戰力能量，推展全民防衛韌性；另外，還有作品成果發表，分學生、社會等兩組，共20支晉級隊伍決賽。

學生組以驅動技術為主軸，作品涵蓋「高光譜影像偵測」、「群控無人載具」等，實現從構思到運用的突破成果，展現在戰略AI模型上的創新思維；社會組則從無人機燃油計算的任務效能優化，到早期預警機制、智慧家園防禦網，以及零信任資安架構的整合防護方案等，呈現AI在資安、後勤與能源領域的高度應用價值，凸顯產業界的技術與實務落地能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」

賴總統點將》會救火、老資格的憲兵硬漢 張博彥升少將接馬防部主任

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

