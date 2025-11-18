IG精選動態「回歸圓圈圈」 排版用戶崩潰：我現在喜歡長方形了

Instagram精選動態再度調整成原來的圓圈圈。（圖／達志／美聯社）

Instagram近期再度進行介面調整，將年初移除的「圓圈圈」精選動態設計恢復原狀，引發社群平台上用戶熱烈討論。此次變動採自動更新方式，無法讓用戶自行選擇是否保留原樣，部分使用者表示不滿。

有網友在Threads發文指出，個人主頁的精選動態已重新改為圓形排列，原先納入貼文網格的精選分頁則已消失。貼文一出，隨即引發網友留言熱議，「我現在覺得長方形比較好，麻煩改回去」、「精心排版全毀了」、「當初大家抗議的時候不趕快改回來……現在大家習慣也愛上了才突然改」、「現在我喜歡長方形的了可以再變回來」。

也有不少用戶對於IG此番回歸原設計表示支持，稱「太好啦！換回來了」、「希望可以一直是圓圈圈」、「順序又可以手動排列了」、「又回到最初的起點」、「我甚至都還沒看過長方形」。

回顧Instagram近年多次調整介面，今年初曾將個人主頁下方的精選限時動態從圓形改為類似貼文的矩形格式，並整合進網格版面中，當時即引來不少反彈。另一項在1月上線的變更，則是將原本的1：1正方形貼文改為4：3的長方形，也被批評「醜爆了」。

對此，Instagram負責人亞當莫塞里（Adam Mosseri）曾透過限時動態表示，儘管許多用戶喜歡正方形排版，但考量到使用者上傳內容以直式照片與影片為主，若硬要裁切成正方形恐損失畫面內容，為了整體視覺效果與使用體驗，選擇作出調整。

